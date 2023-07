Edurne da el 'sí quiero' con un espectacular vestido de novia de corte princesa de la firma Elie Saab sacado de un cuento de hadas

Julio empieza pisando fuerte en cuanto a bodas se refiere, y es que este fin de semana hemos podido seguir dos bodas que han revolucionado las redes sociales, pues han sido dos futbolistas los que se han casado. Por un lado, el viernes contrajeron matrimonio Paddy Noarbe y Marcos Llorente, influencer fitness y empresaria y futbolista del Atlético de Madrid, quienes no dejaron de sonreir durante toda la noche con unos looks de corte clásico, sencillo y atemporal. Por otro lado, si bien ayer sábado Edurne y David de Gea celebraban por todo lo alto su preboda de estilo ibicenco en la isla de Menorca en un paraje idílico, ayer sábado 1 de julio, al atardecer, daban el 'sí quiero' de la forma más bonita, sencilla y de ensueño. Edurne lucía un espectacular vestido de novia de corte princesa que dejó boquabiertos no solo a todos los invitados, si no a todos sus seguidores, quienes quisieron seguir la celebración a través de redes sociales para no perderse nada de la celebración.

Siendo una boda íntima y muy privada en un punto idílico de la isla de Menorca, en las Canteras de S'Hostal, ambos irradiaron felicidad dando un paso más en sus doce años de relación. La cantante, Edurne, lucía un espectacular vestido de palabra de honor ajustado en la parte superior y de corte de sirena en la falda, lo cual realza la silueta. Se trata de un diseño de la firma del diseñador libanés Elie Saab, una pieza que destaca por los motivos florales y las mariposas bordadas que se distribuyen a lo largo de todo el vestido y el impresionante velo, creando así una pieza romántica y de ensueño. En cuanto al novio, David de Gea, optaba por un discreto traje de chaqueta y pantalón negro, camisa clásica blanca y corbata del mismo tono que el traje, otorgándole así el protagonismo a su esposa y es que. Si ambos lucían espectaculares, en conjunto, aún más.

El diseño de Elie Saab, perteneciente a la colección de novias de otoño 2023

Sin duda, el vestido de novia de ensueño de Edurne nos ha enamorado, y es que se trata de un diseño atemporal, clásico y elegante que no olvidaremos.