El enorme susto de Iago Aspas nada más empezar la Liga. Se salva de milagro

Tercer partido de la Liga EA Sports 24-25. Estadio Abanca Balaídos, primeros minutos de juego y el colegiado muestra la tarjeta roja directa a Iago Aspas. Nadie sabe qué ha sucedido, pero hay un futbolista del Alavés doliéndose en el suelo mientras el delantero del Celta corre hasta el árbitro, Quintero González, que tiene muy clara la expulsión.

El que está en el suelo es Antonio Bueno, que parece que ha recibido un golpe en la cara. Agresión y roja directa para la estrella del Celta, que empieza la Liga de la peor manera, dejando con diez a su equipo con todo el tiempo por delante.

Sigue insistiendo el gallego que no ha hecho, nada y el colegiado recibe una llamada del VAR para que vea la acción y cambie su decisión. Es verdad que Aspas pasa el brazo por encima del hombro de su rival, sin la pelota en juego, pero no va con el codo y prácticamente no hay contacto. Y si lo hay es ligero. El colegiado vuelve de ver la imagen en el monitor y le quita la roja y le saca amarilla, que Iago acepta encantado. Ha pasado el susto para él, que puede seguir disputando el partido.

Saque de honor olímpico

Rodrigo Corrales, portero del Veszprém KSE y medalla de bronce con la selección española en los Juegos Olímpicos de París, efectuó el saque de honor del partido entre el RC Celta y el Deportivo Alavés. En 2021, Corrales ya había sido invitado por el Celta tras colgarse la medalla de bronce en los Juegos de Tokio, pero entonces no pudo acompañar a Teresa Portela, Ana Peleteiro y Nico Rodríguez al tener que incorporarse a los entrenamientos de su equipo.

El guardameta, reconocido aficionado celeste, disfruta de unos días de vacaciones en su localidad natal, Cangas do Morrazo.