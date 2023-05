Enrique Cerezo confirma que el Chelsea no quiere fichar a João Félix

Enrique Cerezo dejó bastantes titulares en un congreso celebrado en la Universidad Complutense de Madrid que fue organizado por la Asociación de Estudiantes de Periodismo Deportivo. El presidente rojiblanco fue tajante cuando le preguntaron por João: "La noticia de que Pochettino (nuevo técnico del Chelsea) no cuenta con él es de hace menos de 24 horas, no tenemos nada previsto", afirmó. Ahora, el propio Atlético de Madrid tendrá que tomar la decisión de si cederlo a otro club o si quedárselo. El luso acaba contrato en 2026.

"Haber conseguido diez títulos en veinte años está bien. Ganar en los últimos ocho años dos ligas creo que es muy importante. No hay ningún equipo en estos ocho años que haya ganado más de dos ligas. Hemos tenido la suerte de formar un gran equipo después de unos momentos difíciles. Griezmann es el mejor jugador de Europa. Hace de todo y muy bien. Cuando se marchó le dije, no vas a ganar más que aquí, pero él quería jugar con Messi. Llegó ahí y no se adaptó. Lo pasó muy mal. Mira ahora si hemos tenido acierto y suerte en su vuelta", dijo.

"Quedar segundos en liga es muy importante, y lo vamos a intentar en este último partido que queda. Vamos a ir a Villarreal a ganar y esperamos que el Athletic de Bilbao haga lo mismo aquí en Madrid", aseguró.

A Cerezo también le preguntaron por el futuro de algunos jugadores jóvenes. "Riquelme es un gran jugador, ha hecho una temporada magnífica en el Girona. Creo que el Rayo está interesado en él. Nosotros tenemos un cupo de 25 futbolistas, no podemos tener 50 ni 30. Cuando un jugador más o menos es bueno y eso, nosotros lo que intentamos es que lo demuestre en otros equipos para cuando haya la más mínima oportunidad, poder traerle con nosotros", respondió.

"Se puede intentar que el público no insulte, pero ya sabemos la tensión que hay en un partido de fútbol y conseguir eso es un partido difícil. A mí me han estado insultando durante muchísimos años, me han llamado de todo y hasta me han amenazado de muerte” explicó el presidente del Atlético de Madrid" respondió al ser preguntado por lo vivido en las últimas semanas.