Eriksen: destino Madrid

Las últimas horas del mercado de fichaje en Inglaterra tuvieron movimientos, pero ningún bombazo. Se esperaba un posible efecto dominó que terminara con la posibilidad de que Pogba fuera al Real Madrid, pero no ha sucedido. Eriksen, según informaron en Sky Sports, dijo "no" a última hora a su fichaje por el Manchester United porque su intención es jugar en Madrid, bien en el Real o bien en el Atlético. Pero Eriksen no se movió del Tottenham, lo que no quiere decir que se le hayan cerrado las puertas de jugar en la capital de España...

Más bien al contrario, y la explicación es la siguiente: el cierre del mercado impide a los clubes fichar, inscribir jugadores, pero pueden vender. Y el Tottenham sí ha hecho lo que no hizo el Manchester United: reforzar la posición del jugador que podía salir. Los "red devils" no han fichado al recambio de Pogba, de ahí que Pogba tenga todas las papeletas para quedarse. Pero el Tottenham sí ha reforzado su centro del campo. A última hora había suspense con seis fichajes, y dos eran del conjunto que entrena Pochettino. Se acabaron concretando. Por un lado, Lo Celso, del Betis, que sería un repuesto ideal para Eriksen y que va a la Premier en una operación compleja: se va como cedido por 13 millones, pero el club inglés tendría que pagar 41 el próximo curso y es posible que, con las variables, la operación se fuera a los 70. El último movimiento del Tottenham fue la contratación de Sessegnon, del Fulham, por 27 millones, un interior izquierdo que también puede jugar de extremo y de lateral.

También fichó el subcampeón de Europa a principio de verano a Ndombelé, por lo que la zona media la tiene muy reforzada y Eriksen podría cumplir en cualquier momento su deseo de ir a Madrid: ¿al Atlético o al Real? Si fuera al equipo rojiblanco, se acabaría la opción de fichar a James, que tiene más posibilidades de terminar en el Nápoles.