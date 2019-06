"Es un monstruo", así ha roto Pamela Anderson con el futbolista Ramí por Instagram

La actriz Pamela Anderson y Ramí. el futbolista del Olympique de Marsella, que también jugó en el Valencia y en el Sevilla han roto la relación que tenía. La ha roto la actriz en una devastadora publicación en su Instagram. "Los dos últimos años de mi vida han sido una mentira", escribe la que fue protagonista de Los vigilantes de la playa al lado de una foto de ella con el jugador. "Estoy devastada después de que lo que he descubierto los últimos días. Él tenía una doble vida. El solía bromear sobre compañero tenían una novia cerca del apartamento de sus mujeres".

La acusaciones de la actriz son más graves: “Lo ha intentado todo. Me ha enviado flores, cartas, que no he aceptado. Vino a mi hotel y le seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me ha hecho daño y me ha amenazado en numerosas ocasiones”, asegura y dice que Ramí "es un monstruo".