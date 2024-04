Las primeras fotos de Pistorius en libertad enfurecen a los amigos de Reeva Steenkamp, la modelo que asesinó

A principios de este 2024, Oscar Pistorius fue puesto en libertad condicional tras cumplir nueve años de prisión por el asesinato el 14 de febrero de 2013 de su pareja, Reeva Steenkamp. El atleta la emprendió a disparos contra ella, que se encontraba en el cuarto de baño de la casa en la que vivía, provocándole lesiones fatales que acabaron con su vida.

La libertad condicional de Pistorius está sujeta a una serie de normas que debe de cumplir, como no consumir alcohol, formarse en el manejo de la ira, no poseer armas de fuego o no conceder entrevistas a los medios de comunicación hasta 2029, cuando finalice su condena.

Aunque su libertad condicional comenzó el pasado mes de enero, no ha sido hasta ahora cuando se han publicado las primeras fotografías del atleta tras salir de prisión. Las imágenes se tomaron esta semana mientras acudía a la oficina de libertad condicional en Pretoria, y reflejan el paso del tiempo que ha hecho mella en su aspecto. El deportista ha perdido una cantidad considerable de cabello, antes castaño y ahora canoso. Eso sí, se muestra sonriente y animado en casi todas las instantáneas que han visto la luz, una actitud que ha enfurecido a los amigos y demás seres queridos de la modelo asesinada.

Oscar Pistorius esconde la cabeza entre las manos durante el juicio en presencia de Barry y June Steenkamp AMC

"Es muy inquietante ver a Pistorius sonreír como si no le importara nada en el mundo. Si pudiera, le borraría esa sonrisa de la cara. No sé cómo duerme por las noches por lo que hizo", comenta al "Daily Mail" un amigo de Reeva Steenkamp que prefiere no ser identificado.

Quien sí ha dado la cara ha sido Tania Koen, otra íntima de la modelo que lamenta lo mal que lo está pasando su madre, June: "Lo siento por ella, que está cumpliendo una cadena perpetua. Nunca podrá ver la sonrisa de Reeva otra vez".

Oscar Pistorius CORNELL TUKIRI Agencia EFE

Precisamente fue la madre de la víctima quien se mostró contraria a la liberación de Pistorius en enero de este año. El atleta siempre ha mantenido que la muerte de su pareja fue accidental, una versión que la madre de ella se niega a aceptar: "No creo en la versión de Oscar. (...) No conozco a nadie que lo haga. Mi querida hija gritó por su vida, lo suficientemente alto como para que los vecinos la escuchasen".

Mientras, Pistorius intenta rehacer su vida tras la salida de la prisión y reinsertarse en la sociedad. Según los medios locales, está viviendo en la casa de su tío en Waterkloof, en Pretoria, la capital de Sudáfrica, y asiste a programas sobre violencia de género y manejo de la ira.