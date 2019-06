España, con la cabeza alta

Jill Ellis, seleccionadora estadounidense, dijo antes de los octavos de final que «todo lo que no sea ganar en Francia será una decepción. Así son las cosas en nuestro país». España, que por primera vez disputaba una ronda eliminatoria en el campeonato, cayó ante las yanquis desde los once metros. Dos goles de Rapinoe bastaron para que Estados Unidos sellase su pase a cuartos. España perdió, pero con la cabeza alta.

Las de Jorge Vilda, que una vez más demostraron que pueden competir contra las mejores del mundo, se vuelven a casa con una dolorosa derrota, pero con la sensación de que ya no se está tan lejos de las Alex Morgan, Tobin Heath y Rapinoe. «Te vas triste porque pierdes, pero tenemos que estar súper orgullosas de lo que hemos hecho. La imagen que hemos dado ha sido para guardarla en la cámara y enseñarla en un fututo. Hemos merecido salir sonrientes», dijo tras el encuentro Jenni Hermoso, autora del gol del empate.

La tres veces campeona del mundo y número uno en el ranking FIFA, sufrió para superar los octavos. «Nosotras creíamos en lo que íbamos a hacer. Ha sido primordial el creer que, aunque sea la selección más poderosa del mundo, España iba a competir», añadió con orgullo Jenni Hermoso, que tras el pitido final se enfundó en un caluroso abrazo con el seleccionador nacional. Jorge Vilda lo tiene claro: «Nos veremos en el futuro», dijo. «Estoy orgullosísimo de mis jugadoras, lo han dado todo. Somos la selección española, estamos fuera del Mundial, pero nos vamos con la cabeza alta. Estamos construyendo un grupo muy potente y el futuro ya está ahí». Un futuro que gracias a este grupo de jugadoras ya se ve con otros ojos. Al fútbol femenino español ya no hay quien lo pare. «Les he dicho que estoy encantado con el trabajo que han hecho y con el grupo que se ha hecho durante los 50 días que llevamos concentrados. Nos hubiera encantado quedarnos aquí, pero el fútbol nos la devolverá», apuntó el seleccionador que no vió cómo fue el segundo penalti. «Desde el banquillo es difícil. Nos han dicho que ha sido muy justito, que se podía pitar y no. Al final acatamos las decisiones», apuntó.

La defensora del cetro mundial sigue su recorrido en Francia, pero se marchó del estadio de Reims con la sensación de haber podido quedar fuera del torneo mucho antes de lo que esperaba. Las apariencias engañan. «El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanirmarse», dijo Napoléon. España se despide del campeonato, pero el futuro no acaba más que empezar. Como dijo Jorge Vilda: «El fútbol nos la devolverá».

Esta selección no tiene techo, Vamos a seguir hacia arriba y esto nos va a dar mucha fuerza para el futuro que viene.