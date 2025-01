España no puede con Portugal (29-34) y queda fuera del Mundial de balonmano

Jordi Ribera, el hombre tranquilo, el sabio que entrena a la selección española de balonmano, alzó la voz en un tiempo muerto de la segunda parte. «¡Necesito que volváis a defender, cojones!». Pero la reacción no llegó y Portugal voló (29-34) para acabar con las opciones de los Hispanos de meterse en los cuartos del Mundial. El joven equipo que fue a Oslo, combinado con algunos jugadores ya experimentados, tendrá que seguir creciendo para próximas citas. En este torneo todavía queda el duelo con Brasil, el domingo.

Cuando Ribera dijo esas palabras, España estaba en pleno colapso colectivo. Al regreso del descanso, con dos goles rápidos, en un minuto, el equipo nacional mandaba por tres, 18-15... Y desde ahí desapareció. Marcó un tanto más, pero se quedó en 19 durante más de diez minutos, mientras una de las estrellas del pujante equipo luso apareció. Kiko Costa comenzó a encontrar la portería como quiso (terminó con ocho goles de nueve intentos). Fue imparable para los Hispanos, que en ataque se encontraron con el otro protagonista del encuentro, el portero Diogo Marqués, que detenía los tiros de Álex Dujshebaev, Solé, Garciandia... Dani Fernández cortó la sequía con un tanto desde los siete metros (marcó cinco de cinco de penalti), pero el guardameta siguió en estado de gracia. Para los españoles, las porterías fueron de hockey, no de balonmano.

Portugal había conseguido sobrevivir a los primeros minutos con su velocidad. España arrancó bien, pero las contras y los contragoles permitieron a los lusos mantenerse a distancia. No dan un respiro. Celebrar un tanto contra ellos es conceder un segundo que aprovechan. Se movieron también de maravilla en las superioridades. No pasó así con los Hispanos. En la segunda parte llegaron las exclusiones portuguesas, pero España no sumaba al ritmo adecuado. La ventaja crecía hasta los cuatro goles (24-28) pese al cambio de defensa al 5:1, con Ian Barrufet amenazado con la tercera exclusión. El siguiente movimiento fue que Tarrafeta se pusiera hombre a hombre con Kiko Costa, pero entonces aparecieron los huecos por otro lado. A la desesperada, persiguiendo ya a los lusos por todo el campo, hubo un momento en el que se abrió la puerta a un nuevo milagro, con varias recuperaciones. Garciandia pudo poner el 29-31, con tres minutos por jugarse, pero Diogo Marqués todavía no había hecho su última parada. La guardó para ese momento, y con ella, la duodécima de la tarde, pudo el punto y final.

29- España: Pérez de Vargas (P), Hernández (P), A.Dujshebaev (4), D.Dujshebaev, Tarrafeta (3), P.Cikusa, D.Cikusa, Garciandia (3), Casado (5), Solé (2), Álvarez, Sánchez-Migallón, Fernández (6), Barrufet (3), Serdio (2) y Rodríguez (1).

34-Portugal: Marques (P), Capdeville (P), K. Costa (8), M.Costa (3), Salvador (6), Frade (1), Silva (2), Portela (1), Iturriza (4), Fernandes (2), Branquinho (1), Areia (3), Sousa, Gomes (2), Oliveira y Magalhaes (2).

Árbitros: Gjorgji Nachevski y Slave Nikolov (MDK). Excluyeron dos minutos a Ian Barrufet (2), a Imanol Garciandia, a Miguel Sánchez-Migallón, a Dani Fernández y a Agustín Casado por parte de España y a Victor Iturriza (2), a Kiko Costa y a Fábio Magalhaes por parte de Portugal.

Pabellón: Unity Arena de Oslo.