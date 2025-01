Djordje y Petar Cikusa: "La palabra para definir nuestra infancia es 'balonmano'’’

«Yo nacía antes... El mayor soy yo, eso está claro», dice Petar Cikusa al lado de su hermano Djordje. «Todo el mundo con el mismo debate», explican los dos, mellizos, nacidos en Bordils, Girona, hace 19 años, imagen de la nueva generación de la selección española de balonmano. Con 17, 10 meses y 22 días ya debutaron en 2023 con la absoluta, siendo los más jóvenes en los últimos 40 años, y ahora afrontan su primer gran campeonato, el Mundial que se disputa desde ayer hasta el 2 de febrero, con tres sedes: Dinamarca, Croacia y Noruega (España está en Oslo y jugaría allí todos los partidos, de grupos y en los cruces), después de haber triunfado ya en la categorías inferiores.

Una selección muy joven

Tuerce el gesto Jordi Ribera, el seleccionador de las dos bronces olímpicos y dos Mundiales; el de los dos títulos europeos, más una plata, cuando se le habla de relevo generacional. Él lo ve como una reinvención constante, como ir combinando y mezclando los que estaban con los que vienen, según dicte el nivel. El más veterano de los Hispanos ahora es Gonzalo Pérez de Vargas, el portero (34), y desde hace tiempo también están por ahí los hermanos Dujshebaev. De los que se fueron incorporando y se han quedado en los últimos éxitos, nombres como Agustín Casado o Ian Tarrafeta... Y la nueva generación tiene la cara de los Cikusa, otra pareja de hermanos, como los Dujshebaev o como antes los Enterríos.

«Estamos tranquilos. Tampoco vamos a llegar por ser hermanos. Intentaremos aprender de Álex y Dani, que son los mejores», asegura Petar, que juega en el Barça (ganaron la última Champions), donde comparte equipo con Djordje (ahora está cedido en el Montpellier) y que muestra ambición en cada palabra, como en la pista. «Vamos a intentar ganar el Mundial», dice, pese a que como él, otros cuatro miembros del equipo tienen 20 años o menos, y tres más los superan por poco. También tuerce el gesto Jordi Ribera al escucharlo, porque lo único que asegura siempre es trabajo y darlo todo, y luego en deporte a veces se gana y a veces se pierde, y también se aprende de ello.

«Desde los juveniles o junior siempre he dicho que quiero ganar, aunque sé que hay que ir día a día, partido a partido. Es único estar aquí», añade Petar, aunque también matiza: «Somos juniors aún, creo que esto es un proceso, poco a poco vas subiendo. Somos los más jóvenes, tenemos que disfrutar y si nos toca entrar en la pista, darlo todo». Djordje añade cómo es ese proceso: «Más o menos hay una idea común en España, que es defender bien y subir rápido a la contra, pero luego cada generación tiene sus cualidades. La nuestra nos ha tocado ser gente buena en el uno contra uno, creemos, y tiramos por ahí. A lo mejor la siguiente es de tiradores».

Uno zurdo (Djordje) y otro diestro (Petar), parecían destinados a jugar al balonmano, deporte de tradición en su familia porque su padre, Zoran, se dedicaba a ello, jugó en el Zagreb y en varios equipos españoles. Acabó en el Bordils, donde terminó instalado y nacieron sus hijos, con triple nacionalidad: de Serbia, Croacia y España. Ha habido alguna llamada preguntando, pero los mellizos siempre tuvieron claro que querían ser Hispanos.

Es fácil imaginarse cómo fue la infancia en esa casa. «Si tuviéramos que definir nuestra infancia con una palabra sería ‘‘balonmano’’. Era 24 horas balonmano: en casa, en el pabellón, en el colegio... En casa sí tuvimos un par de problemas con algunos televisores rotos, y muchas más cosas que seguro que no nos han dicho», cuenta Djordje. «Cuando éramos pequeños, cuando aún no sabíamos si llegaríamos tan lejos en el Barça, fuimos con unos amigos a un equipo al lado de nuestro pueblo a hacer un entreno de fútbol, pero no es lo nuestro», completa Petar. Siempre balonmano. «De tanto llevarnos a los pabellones y a partidos, nuestro padre nos metió el balonmano en la cabeza y aparte lo teníamos ya de sangre», opina Djordje.

Como son mellizos, en este caso no se dio lo de seguir los pasos del hermano mayor, pero sí les ha ayudado a mejorarse los piques que tenían para todo en casa. Su crecimiento fue parejo. Djordje llegó antes al primer equipo del Barça y Petar lo hizo después. «Más que referente, tuvimos a gente que nos enseñó mucho. Por ejemplo Raúl [Entrerríos], que fue nuestro entrenador; o Dika [Mem, estrella del Barcelona], cuando entramos al primer equipo, o Gonzalo [Pérez de Vargas]. Siempre han estado encima tanto en lo bueno como en lo malo, y se lo agradecemos», reconoce Djordje. Y habla Raúl Entrerríos, que los dirigió en el juvenil azulgrana: «Son buenos chicos, muy jóvenes, y están quemando etapas rápidamente, pero desde pequeños han tenido una formación muy completa hacia el alto nivel. Es algo que siempre han tenido como objetivo. Aun siendo hermanos, son bastante diferentes en la pista». Petar tiene el descaro y Djordje la visión y el juego colectivo. Darán mucho que hablar.

Así es el Mundial

►El Mundial arrancó ayer (hasta el 2 de febrero). España está en el Grupo F, con Chile (mañana, 18:00), Japón (18/1, 18:00) y Suecia (20/1, 20:30, todos en Tdp).

►Los tres primeros pasan a la siguiente fase, donde se cruzan con los tres primeros del Grupo E, formado por EE UU, Brasil, Portugal y Noruega.

►Los puntos con los equipos clasificados se arrastran. Los dos primeros de ese segundo grupo, se clasifican para cuartos de final.

►El Mundial tiene tres sedes: Noruega, Dinamarca y Croacia. España juega en Oslo y disputaría allí todos los partidos sin tener que cambiar de sede.

Convocatoria de España

Porteros : Gonzalo Pérez de Vargas (Barcelona), Sergey Hernández (Magdeburgo).

Extremos Izquierdos: Dani Fernández (Stuttgart) e Ian Barrufet (Melsungen).

Laterales Izquierdos: Dani Dujshebaev (Kielce) y Jan Gurri (Sporting).

Centrales: Ian Tarrafeta (PAUC Handball), Agustín Casado (Veszprem), Petar Cikusa (FC Barcelona).

Laterales Derechos: Álex Dujshebaev (Kielce), Garciandia (Pick Szeged), Djordje Cikusa (Montpellier HB).

Extremos Derecho: Ferran Solé (PSG), Carlos Álvarez (Abanca Ademar Leon).

Pivotes : Abel Serdio (Wisla Plock), Javi Rodríguez (Barcelona), Victor Romero (F. Granollers).

Especialista defensivo: Sánchez-Migallón (Benfica).