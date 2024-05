España recupera a Pedri

Luis de la Fuente tiene una cuenta pendiente con Pedri. Nunca ha podido contar con él desde que es seleccionador absoluto. Las lesiones tienen la culpa, aunque siempre se mira con recelo a aquel verano de 2021 en el que el centrocampista del Barcelona encadenó la Eurocopa con los Juegos Olímpicos. La selección de Luis Enrique llegó hasta las semifinales en el torneo continental y los sub’23 hasta la final que perdieron con Brasil en el torneo olímpico. De la Fuente era el seleccionador de aquel equipo.

Aquella era la temporada del estreno del jugador canario en Primera División y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. «Pedri está en proceso de encontrarse con Pedri», dice De la Fuente. Y el seleccionador quiere ayudarle a volver a ser el mismo. «En Pedri veo cada día al gran futbolista que es. Llega un momento en un futbolista de tanto talento en que va a aparecer y se está viendo que va cogiendo ritmo, que se va acercando a lo que es Pedri y le va a ayudar el impulso motivacional que le va a dar estar con nosotros», explica el seleccionador.

«Pedri nos da muchas alternativas para jugar de muchas maneras», añade De la Fuente, que ha convocado a nueve centrocampistas en esta prelista de la que se caerán tres futbolistas el día 7 de junio, cuando llegue el momento de dar la lista definitiva.

Pedri no es la única novedad en la lista de De la Fuente, que recupera a Nacho y a Marcos Llorente, al que no había convocado desde que dirige a la absoluta. «Debutó conmigo en mi primera experiencia como seleccionador. No había estado en ninguna categoría [con la Roja] y jugaba de mediocentro, posición en la que ha demostrado un gran potencial. Ha hecho una campaña excepcional, es un jugador que ofrece muchas variantes tácticas y es muy completo técnicamente. Nos da versatilidad, muchas opciones y una gran riqueza táctica», añade De la Fuente.

Los que nunca han vestido la camiseta de la selección son Fermín y Ayoze. «Ha estado en muchas preliistas con nosotros y estamos muy contentos de darle esta oportunidad. No miramos la edad y creemos que es su momento y sabemos que lo va a aprovechar», dice el técnico español sobre el delantero del Betis.

«Fermín es muy versátil. Está en esa dinámica de jugador importante y en esta convocatoria va a dar un salto de calidad», asegura el seleccionador. El centrocampista del Barcelona ha pasado esta temporada de Primera RFEF a acabar jugando con la selección absoluta, pero se lo ha ganado con su rendimiento. Le ofrece muchas posibilidades en ataque y llegada al área. Unas cualidades que ayudan a rellenar el hueco que ha dejado la lesión de Isco. De la Fuente no había contado con él hasta ahora, pero estaba en la lista para la Eurocopa. Sí había contado con Sancet, pero su rendimiento en el último tramo de la temporada con el Athletic no ha convencido al seleccionador y a su equipo. Es un caso completamente contrario al de Baena, que al final ha encontrado un hueco después de ser el mejor pasador de la Liga.

«Fermín está a un nivel muy alto. Siempre digo en estos casos que seamos prudentes. Fermín tiene que aportar todo lo que aporta en su club. Está en proceso de formación y de crecimiento, pero muchos jugadores cuando llegan a la selección multiplican su rendimiento porque se sienten importantes y seguros y eso les da un plus. Fermín nos va a demostrar lo gran futbolista que es», advierte el seleccionador español.

Pero la diferencia en ataque De la Fuente espera que la marque Pedri. «No vamos a poner en duda el talento y lo grandísimo futbolista que es. Lo que necesita es encontrarse con Pedri y está en ese camino. Le vamos a ayudar y él a nosotros para que esa ayuda sea bidireccional. Con Pedri no tengo ninguna duda. Seguro que va a aportar todo su potencial», dice.