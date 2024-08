La espectacular salvada de Enric Mas para evitar caer por un barranco

Enric Mas ha sido uno de los grandes protagonistas de esta novena etapa de la Vuelta a España. Por lo positivo en gran parte, ya que ha sido el más fuerte entre los favoritos en el durísimo puerto granadino de Hazallanas. Aprovechando un mal momento de Roglic, ha atacado y nadie ha podido aguantar su ritmo.

Pero también ha sido suyo el gran susto de la jornada. En la bajada a tumba abierta hacia Granada por la tradicional carretera de Sierra Nevada, donde se han llegado a alcanzar velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora, el mallorquín ha trazado demasiado abierto una curva hacia la izquierda. En plena diagonal intentó corregir la trazada, lo que hizo que su bicicleta saltase y se saliera de la carretera.

Mas ha aprovechado un leve ensanchamiento de gravilla para recuperar el control de su bici y lograr la salvada. De lo contrario, la valla protectora daba a un barranco por el que ha estado a muy poco de caer.

El propio corredor contaba el percance, que por suerte no ha pasado a mayores, y que achacaba al fuerte viento: "El susto ha sido en la bajada por el viento y gracias que no me he caído porque hubiese sido una caída fea", ha declarado, además de detallar que ya había tenido "otros sustos" en descensos anteriores.