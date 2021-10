Samsung será patrocinador de TortillaLand incluyendo un smartphone en Minecraft

Deportes

TortillaLand está siendo uno de los fenómenos actuales de las plataformas de contenido, en donde ni siquiera los Worlds de League of Legends son capaces de arrebatar los números de audiencia de algunos de los canales de los streamers más populares.

Desde su llegada a finales de agosto, las peripecias por Minecraft han protagonizado los memes y los salseos entre unos y otros y es que “el juego de los cubitos” da para sacar las carcajadas de muchos.

Bajo este escenario, no cabe duda que no sólo los streamers se quieren sumar a TortillaLand por mucho que algunos creadores de contenido piensen lo contrario. Las marcas ya no son tan reacias a unirse a Twitch, YouTube y demás y no hay mejor forma que hacerlo a través de influencers y personalidades actuales.

La última noticia llega con Samsung que ha decidido colaborar y formar parte del día a día de los pueblos de TortillaLand incluyendo su nuevo Galaxy Z Flip 3 como uno de los ítems disponibles para comunicarse entre los participantes.

A través de un evento en el que el Dios Héberon y su equipo volvieron a deslumbrar con una ciudad del futuro que había que liberarla de un científico loco. Los streamers unieron fuerzas para derrotarlo y cerraron el día tras la victoria con un video en el que Samsung hacía oficial su llegada a los servidores de Minecraft.

Al finalizar este, AuronPlay (en su canal de Twitch) no dudó en agradecer tanto al equipo que está detrás cuidando el juego, a Samsung y a la gente de YouPlanet que se pudiera llevar a cabo esta asociación en la que ya hemos podido ver que Samsung ha puesto todo de su parte para que su Galaxy Z Flip 3 sea lo que haga que pueda poner en contacto a unos y otros como si de un smartphone real se tratase.

La implementación del dispositivo móvil no ha sido nada sencilla y de hecho quedan algunos bugs por corregir, pero la funcionalidad y el poder contactar entre unos y otros da un plus a los roleos que se van a vivir en TortillaLand. Por último, como premio a todos los fans, Samsung sorteará uno de estos nuevos smartphones a través de su cuenta oficial de Samsung España.

Asimismo, no cabe duda de que los servidores grupales están siendo un gran escaparate para patrocinarse y compañías como El Corte Inglés, Adidas y otras muchas reconocibles ya se han podido ver en otros proyectos como fue en el caso de Marbella Vice.

Pese a que todavía quede un largo recorrido por abrirse paso y lo tradicional y contemporáneo tengan que encontrar la mejor forma de tener sinergias, hay que destacar que el avance ya se está produciendo a gran velocidad y no parece que vaya a frenarse en ningún caso.