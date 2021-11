Antonio Lacasa: “En esports, las eras comienzan todas las semanas”

Deportes

El término esports empieza a familiarizarse dentro del vocabulario de la sociedad. Bien es cierto que el grupo social que mejor maneja el concepto es el de los millenial y Z que han entrado en contacto directo con las plataformas de streaming y son gamers nativos.

Desde los diferentes rincones del sector, la labor de evangelizar y propagar la industria se ha logrado de forma divertida y expositiva donde uno de los principales protagonistas de ello ha sido el Global Esports Summit (GES).

Tanto en el barómetro de principios de verano, como en el gran congreso que se pudo vivir a finales de octubre en la Ciudad de la Imagen en Alcorcón deja clara muestra de la cita tan primordial que es.

Antonio Lacasa, CEO del Global Sportainment, ha sido uno de los pilares fundamentales para que todo este trabajo se pudiera materializar y que viese la luz en cada una de las citas presenciales: “El GES no se podía reciclar online ya que no es la filosofía a seguir. Hay un entorno de networking de contacto que no se puede reconvertir”.

2021 ha sido un año que bien recuerda en resultados a 2019. El nuevo aperturismo y, sobre todo, los eventos presenciales han ido viendo la luz poco a poco tras el fin del confinamiento. Para Antonio lo que pueda venir en 2022, lo afronta como un “reto obligatorio”: “Aunque suponga un reto, tenemos la gran suerte de estar en un ambiente muy dinámico que se reinventa constantemente. Como digo siempre, esto es como que los siete años de una persona equivalen a uno de un perro ¿no?, pues en esto igual; los siete años de cualquier otro sector equivalen a un año nuestro y se están llegando a convirtiendo en seis meses, porque la dinámica es brutal y la pandemia, además, lo ha acelerado”.

Bajo este contexto, la velocidad con la que evoluciona el sector ha hecho que otros sectores se anexionen a lo que ya ofrecen los esports. Los NTFs, metaversos o, simplemente, la tecnología blockchain empiezan a popularizarse de la mano de estos haciendo que todo este agrupado en un mismo saco. Para el CEO del Global Sportainment ya se hace rutinario el que el nacimiento de nuevas épocas empiece constantemente: “En esports, las eras comienzan todas las semanas. Hay tal dinamicidad que eso acarrea un problema que me acompaña permanentemente. Tales son la cantidad de novedades que se van anexionando que necesitan un periodo de implementación que pasa por una serie de errores comunes que se van corrigiendo con un feedback que hace que su calidad mejore. Estamos hablando de un entorno cripto al que le falta desarrollo y una legislación, aunque lo que más falta todavía es calar socialmente, al igual que ha pasado en esports desde el minuto uno”.

Hablando del ámbito competitivo, no cabe duda de que los publishers mandan en el sector y quien hace y deshace a placer. No obstante, la imagen y los que mantienen la imagen deportiva de todo esto son los propios clubes y organizaciones. La opinión de Lacasa coincide con este mismo argumento. Asimismo, ha querido profundizar en el mapa de actuación de los equipos destacando “la dejadez” que existe aún sobre los clubes amateur: “Tenemos que reducir esas diferencias entre la parte profesional y la parte amateur porque nos estamos jugando la profesionalidad del futuro y entiendo que la parte amateur está todavía muy dejada, aunque hay que alabar el trabajo de la asociación de clubes de esports por colocar toda esa otra línea de equipos no pro para que puedan tener un nivel corporativo exactamente al de los clubes de primer nivel, pero aún hay mucho que trabajar”.

Por último, ha querido analizar y hacer autocrítica de la digitalización de los esports en 2020. El crecimiento de ese año ha sido muy satisfactorio, lo que ha hecho que este curso haya sido muy bueno por todo ese trabajo realizado. Asimismo, las expectativas por lo venidero en 2022 son muy altas y se buscará alcanzar un nuevo techo desde todos los ámbitos del sector. Ahora bien, Lacasa plantea la duda de que si no hubiera habido pandemia ¿qué habría pasado?: “Gracias a este hecho, entornos tan irreconciliables como los esports y el deporte tradicional se han unido antes, cuando la previsión era para dentro de cinco años o más, y ahora nos sentamos en la misma mesa a hablar porque estamos obligados a entendernos y el deporte sabe el potencial que tiene los esports”.

Como análisis final, ha querido añadir que (como consejo) la industria no debería dejarse llevar por la inercia del buen trabajo que se viene haciendo. Del mismo modo, también rechaza el ser tácticos y reactivos en muchas de las estrategias a plasmar ya que entonces “nunca se tomarán las riendas de la situación”.

Sin duda, Global Sportainment y, en especial, el GES conocen y saben muy bien cómo ha sido el trabajo de los últimos años y cómo quieren enfocar el futuro. Por ello, 2022 va a ser un año que puede aportar elementos clave para el desarrollo de los esports, siempre y cuando toda esa orientación se plasme en la dirección correcta y con la filosofía de crecer geométricamente en favor de todos los ámbitos.