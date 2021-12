Deportes

Amazon GAMERGY MAPFRE Edition acogerá Our Party

Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, el evento de esports y videojuegos más importante de España, alojará la final de Our Party, un torneo mixto de VALORANT organizado por Riot Games y operado por GGTech. Es el primer proyecto realizado por la compañía estadounidense en España destinado a aumentar la participación de las mujeres en el sector del gaming.

La final de Our Party se celebrará el próximo sábado 18 de diciembre a partir de las 15:00 horas en la edición presencial de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition, en las instalaciones de IFEMA MADRID. Se trata de una competición mixta amateur de VALORANT, donde los equipos deben estar formados, como mínimo, por dos mujeres, aunque también se permite la participación de aquellos combinados que cuenten exclusivamente con presencia femenina.

Asimismo, Our Party está respaldado por varias streamers famosas que participan en las competiciones de VALORANT y se han sumado a la iniciativa para fomentar un espacio de juego más inclusivo y seguro: Galadinelle, Leviathan, Laura Chicle, Maylenchan, Tiny Ladyy, Rachel, Anouc, Lara y SrtaMoore, serán las embajadoras de la competición en Amazon GAMERGY MAPFRE Edition.

Our Party inició sus primeros clasificatorios en formato online el 27 y el 28 de noviembre. Tras una fase de grupos y una fase final, los equipos Estrellas del Levante y SeVieneRural se verán las caras en la final que se disputará el próximo 18 de diciembre en la edición física de Amazon GAMERGY MAPFRE Edition. Este desenlace se podrá vivir en directo presencialmente y a través del canal de Twitch del evento (gamergy_es).

El torneo Our Party es una de las múltiples iniciativas organizadas por Riot Games para fomentar la inclusión femenina en la industria de los esports y videojuegos, con el deseo de que sea un espacio más seguro y potenciar el acceso de las mujeres en el sector del gaming. También a través de VALORANT, se han organizado otras competiciones a nivel internacional que cumplen el mismo propósito, como el NIVEA Games Changers VALORANT, celebrado en Latinoamérica el pasado mes de octubre y también operado por GGTech.

A través de la acogida de la final de Our Party, Amazon GAMERGY MAPFRE Edition también se ha querido unir a este movimiento por la inclusividad femenina en el mundo de los videojuegos.

De esta forma se demuestra que los deportes electrónicos buscan, una vez más, mejorar un exosistema donde las barreras entre géneros desaparezcan y la hibridación entre unos y otros pueda verse representado de la misma forma sin necesidad de buscar diferencias.

Asimismo, Our Party confirma ser la gran apuesta del VALORANT amateur para dar a conocer a un gran elenco de jugadoras que bien por falta de oportunidades o no tener la visibilidad suficiente no han tenido anteriormente oportunidades para poder formar parte de la escena competitiva.