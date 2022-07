Gamepolis cierra una edición de récords

Gamepolis 2022 cierra sus puertas con un nuevo récord de asistencia: más de 65.000 personas han visitado FYCMA-Palacio de Ferias y Congresos de Málaga entre este viernes y este domingo para conocer las novedades de Nintendo, vibrar con la final de la R6 Spain Nationals (Ubisoft), asistir a duelos épicos del Circuito Tormenta, saltar al ritmo de la Última Oportunidad de la Red Bull Batalla y, en definitiva, relacionarse con la industria del entretenimiento de forma especial.

El programa de actividades de este domingo ha concluido con éxito, consolidando a la ciudad de Málaga como capital europea del ocio digital. El panel de conferencias de la última jornada ha sido uno de los platos fuertes, con un intenso debate sobre los retos de la igualdad en el sector del videojuego de la mano de la propietaria de Giants, Virginia Calvo; la desarrolladora y CEO de Abylight Studios Barcelona, Eva Gaspar y el CEO de Keres Esports, Javier Angulo, o con un panel sobre el impacto internacional del videojuego andaluz Blasphemous (The Game Kitchen).

Por la parte de los esports, las finales de la Spain Nationals han hecho vibrar a los fans de Rainbow Six con dos semifinales de infarto (Rebels Gaming vs. Heracles y Team Queso vs. Principality) y una Gran Final en la que el equipo de WaZo ha estado intratable frente a el de Hul1k y el resto, imponiéndose por 3:0.

Mirando al ámbito semi-profesional, el Circuito Tormenta ha protagonizado la última parada previa al relegation de la Liga Radiante.

Serpes Gaming se une a FIVE Media Club a las finales definitivas en las que tendrán que medirse contra Ramboot y Dead Rabbits por la permanencia o el ascenso, en consecuencia, a la posición de cada uno.

Además, la Última Oportunidad de la Red Bull Batalla ha marcado el ritmo de la tarde, a la vez que el último enfrentamiento de las R6 Finals ha aportado toda la emoción de los esports con un duelo épico entre Rebels Gaming (vencedores) y Team Queso. En la zona de Circuito Tormenta, un apasionante partido de exhibición España contra Francia ha reunido a la comunidad nacional de League of Legends.

La Gala Indie ha congregado a su vez a diferentes representantes de la industria en torno a diferentes proyectos venidos de diferentes puntos del país, como colofón a un fin de semana repleto de actividades en favor de la inversión en videojuegos dentro del programa paralelo GameInvest.

Esta edición de Gamepolis 2022 ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga, la Agencia Digital de Andalucía de la Junta y el Polo Nacional de Contenidos Digitales, además de los patrocinios de Nintendo, Mapfre, Ubisoft, Uptodown, DEV, Epic Games, Red Bull, IKEA, la Universidad de Málaga, Riot Games, San Miguel, Clix Pro, Hyundai-Grupo Nieto y otras entidades.