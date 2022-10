Duracell Optimum crea el Torneo de Cracks en FIFA 23

Ambas empresas se unen para presentar el Torneo de Cracks por Duracell Optimum, este torneo de FIFA 23 se jugará en Xbox y permitirá una experiencia única ya que participarán jugadores amateurs como jugadores profesionales. Se repartirá un prize pool de 60.000 pesos mexicanos.

Esta unión se ha producido entre dos empresas de sectores distintos, pero Duracell a través de este proyecto busca acercarse a la comunidad gamer gracias a este torneo online. Además, un factor muy importante es que es un torneo gratuito y las inscripciones ya pueden ser realizadas a través de su página oficial.

El formato de este Torneo de Cracks comenzará con dos fases clasificatorias los días 27 de octubre y 3 de noviembre. Los dos primeros de estos clasificatorios avanzarán a la fase final del torneo donde tendrán que enfrentarse a jugadores profesionales para saber quién es el campeón.

El campeón de este torneo se llevará una televisión de 65 pulgadas de última generación, además de una silla gamer. El segundo clasificado recibirá otra silla gamer y un monitor curvo, pero no serán los únicos que recibirán un premio, los jugadores que consigan clasificarse para la fase final obtendrán un mando de Elite Series de Xbox.

Como cuenta Jordi Soler, CEO de la LVP: “En LVP nos sentimos honrados de poder contar con la confianza de Duracell, marca líder a nivel mundial, en esta nueva incursión en los esports que pretendemos marque un precedente para sus futuras participaciones en las competiciones electrónicas”.

El Torneo de Cracks por Duracell Optimum contará con la narración de Abdiel “Tyrone” Estrada y Alan “AlanQ” Quintana, ambos comentaristas de deportes electrónicos para la LVP mexicana. Serán los encargados de darle emoción a cada minuto de los partidos de la fase final de este torneo que se jugará el 15 y 16 de noviembre. La gran final se disputará el día 18 de ese mismo mes y será retransmitida a través de los canales de Twitch y de youtube de la LVP México.

Los esports no paran de crecer en todos los sentidos, es un sector que está en pleno apogeo y que cada vez cuenta con más seguidores. Gracias a esto cada vez se organizan más eventos y torneos como este, y no solo eso, también el número de empresas que se interesan por este sector es cada vez más grande. Empresas que no están muy relacionadas con el mundo de los esports, pero que gracias a la gran repercusión que están teniendo hace que se interesen en este sector. El mundo de los deportes electrónicos cada vez tiene más fuerza y repercusión y parece que va a seguir creciendo.