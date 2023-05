ASUS ROG y KOI prolongan su acuerdo de patrocinio por dos años más

Tras un exitoso acuerdo inicial, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha anunciado dos años más de renovación con KOI, una de las organizaciones más conocidas dedicada a los deportes electrónicos.

ASUS ROG, seguirá siendo su socio oficial, proporcionando portátiles y ordenadores de sobremesa de última generación a los equipos de ciber deportes y creadores de contenido de KOI para que puedan practicar y competir al más alto nivel.

KOI cuenta con equipos profesionales que compiten en juegos como: League of Legends LEC, LVP y VALORANT VCT, Rainbow Six, Rocket League, TeamFight Tactics, FIFA y London Royal Ravens de la Call of Duty League.

El primer año del acuerdo entre ambas compañías, que comenzó bajo el estandarte de “Rogue” antes de la alianza estratégica con KOI, fue increíblemente exitoso y tuvieron lugar varias victorias como el LEC 2022 Summer Playoffs, el 2022 Rainbow Six Berlin Major y la temporada 2022 Ultraliga. Con la presenciade Ibai Llanos, uno de los streamers más populares del planeta, y el KOI Squad, ASUS ROG atrae a una audiencia global de apasionados fans de los esports y entusiastas del gaming en general.

“Para nosotros es un enorme placer poder seguir dando recorrido a nuestro acuerdo con ROG y continuar sumando más éxitos de los que ya hemos logrado juntos”, comenta Anna Baumann, EVP, KOI. “Con el apoyo de los PC y portátiles de mayor rendimiento de ROG, estamos seguros de que podremos mantener nuestro éxito competitivo y ofrecer a nuestros fans unos contenidos y activaciones con influencers aún más emocionantes”.

El mejor equipamiento para los mejores gamers. Seguiremos junto a @ASUS_ROG por dos años más. pic.twitter.com/lmJ7rzAB9q — KOI (@KOI) May 11, 2023

Como parte de la extensión de la asociación, ASUS ROG seguirá ocupando un lugar destacado en todos los aspectos de la marca de KOI y del equipo London Royal Ravens: desde camisetas competitivas hasta activos digitales. Además, se han planeado varias iniciativas de contenido y activaciones de influencers que atraerán tanto a los aficionados a los deportes electrónicos como a los fans de los videojuegos en general.

“Desde la concepción de nuestra asociación en 2022, en ROG hemos estado continuamente impresionados por la dedicación de KOI a la excelencia y la pasión por el juego”, explica Galip Fu, director Global de Marketing de Consumo de ROG, PCs y Portátiles. “Nuestro compromiso compartido para fomentar el crecimiento de la industria de los esports ha dado lugar a muchas colaboraciones exitosas, y estamos entusiasmados de aprovechar este impulso con nuestra asociación ampliada”.