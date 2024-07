Cinco cosas que probar en la beta abierta de Throne and Liberty

A partir del 18 de julio, Amazon Games y NCSOFT organizarán una beta abierta de cinco días para THRONE AND LIBERTY, un MMORPG gratuito que se lanzará en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

La próxima beta es muy completa y ofrece una gran idea de lo que los jugadores pueden esperar del juego completo. Con tanto que experimentar, aquí están los aspectos más destacados de lo que los jugadores podrán probar en la beta abierta.

•Cross-Play - Además de ser un juego gratuito para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, THRONE AND LIBERTY también es compatible con el juego cruzado, lo que significa que los jugadores pueden conectarse fácilmente con sus amigos independientemente de la plataforma.

•Una variedad de batallas a gran escala en mundo abierto - THRONE AND LIBERTY incluye varias actividades a gran escala, como mazmorras masivas en mundo abierto, batallas de gremios, archijefes en mundo abierto de jugador contra jugador contra entorno (PvPvE) y mucho más, con algunos eventos que permiten participar juntos a miles de jugadores en batallas al mismo tiempo.

•Conquista desafiantes mazmorras cooperativas en instancias - Los fans del modo jugador contra entorno (PvE) también tendrán mucho a lo que hincar el diente durante la beta abierta de THRONE AND LIBERTY. Prepárate para mazmorras PvE para 6 jugadores con mecánicas divertidas y desafiantes que exigen una hábil coordinación de tu grupo para triunfar.

•Transfórmate en un montón de criaturas diferentes - THRONE AND LIBERTY ofrece una nueva perspectiva de la exploración y el desplazamiento: con solo pulsar un botón, los jugadores se transformarán instantáneamente en criaturas que pueden planear, nadar o correr para disfrutar de una experiencia de desplazamiento más rápida que te permite llegar a zonas únicas del mapa. Utiliza estas transformaciones en combate mientras completas mecánicas únicas que requieren que utilices todos los aspectos del terreno que te rodea.

•Características de personalización de personajes y armaduras - Los participantes en la beta también podrán probar por primera vez las potentes opciones de personalización de THRONE AND LIBERTY, que incluyen una amplia gama de preajustes de personajes, no solo para los personajes completos, sino también para secciones individuales como la cara, el cuerpo y mucho más. Además, THRONE AND LIBERTY permite una sólida personalización de armaduras, lo que permite a los jugadores aplicar máscaras y combinaciones de colores únicas a sus personajes, así como diferentes estilos y patrones a sus armaduras básicas.