Entrevista a Bartosz Skwarczek, CEO & Founder de G2A.Com

1. La industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento fenomenal en los últimos años. ¿Cuál cree que ha sido el papel de G2A.COM en esta evolución y cómo ha contribuido a la comunidad de jugadores?

Vimos muy pronto que había una tendencia a pasar de la distribución física de los videojuegos al mundo digital. A pesar de que gran parte de la atención del resto de la industria se centró en los formatos físicos en sí, descubrimos oportunidades en esta tendencia. En 2010, cuando empezó G2A.COM como una tienda online normal, casi el 70% del mercado era físico. En 2014, cuando decidimos pasar al formato marketplace, era solo el 39%, y en 2022 era solo el 10,5%. Al mismo tiempo, independientemente de la distribución física o digital, desde el principio quisimos mostrar al mundo que el videojuego como entretenimiento es para todos. G2A.COM es un gran contribuyente a la comunidad de jugadores porque estamos democratizando y facilitando el acceso al entretenimiento digital.

Los grandes editores trabajaron para seguir aumentando los precios de los juegos, incluso después de pasar de la distribución física a la digital, plataformas como Steam tienen sus propias tiendas cerradas, y queríamos crear un lugar donde alguien que buscaba entretenimiento digital pudiera encontrar todo lo que necesitaba, independientemente de la plataforma, por un precio disponible para la mayor cantidad de personas posible. Queremos demostrar que los juegos y el entretenimiento digital pueden ser para todos, sin importar su edad, sexo, género, cultura, país o riqueza.

También hemos sido muy activos en el apoyo a la comunidad de esports desde su creación. Hasta ahora hemos invertido más de 12 millones de dólares en varios eventos (más de 110) y equipos (más de 70) en todo el mundo, y seguimos haciéndolo, ahora mismo con la Liga Polaca de Esports.

2. La autenticidad de las claves de juegos y la seguridad de las transacciones son preocupaciones clave para los compradores. ¿Cómo aborda G2A.COM estos desafíos y qué medidas toma para garantizar la satisfacción del cliente?

G2A.COM siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología de ciberseguridad. Somos miembros de muchas organizaciones que buscan e implementan nuevas soluciones de seguridad, como el Merchant Risk Council o el Cross-Border Commerce. Nuestros departamentos internos de ciberseguridad y lucha contra el fraude hacen uso de los últimos desarrollos en tecnología de seguridad, utilizando también herramientas y soluciones asistidas por IA. También estamos asociados con proveedores externos de soluciones de seguridad, como Ravelin y Justt, que nos ayudan a mejorar aún más la ciberseguridad en G2A.COM. También disponemos de más de 200 proveedores de servicios de pago de todo el mundo, y estamos en estrecha relación con ellos, probando nuevas soluciones y realizando campañas conjuntas para proporcionar la mejor seguridad en las transacciones.

Llevamos mucho tiempo trabajando activamente y mejorando los mecanismos de seguridad antifraude y de pago activos en el mercado. Además, G2A.COM es mucho mejor que el margen general de la industria del comercio electrónico en términos de tasa de fraude: estamos hablando de un 0,39% en G2A.COM en comparación con aproximadamente el 3,6% a nivel mundial para la industria. Este es un logro excepcional, ya que requirió mucho trabajo duro y dedicación, especialmente debido al hecho de que un activo digital es inherentemente más difícil de asegurar que uno físico.

A la luz de eso, decidimos que el mejor enfoque a seguir era asegurarnos de conocer profundamente las empresas a las que se les permite vender las claves. Nos esforzamos por asegurarnos de que quienes proporcionan las claves sean empresas verificadas y legítimas: solo las empresas registradas que comercian con códigos digitales pueden vender en G2A.COM, y para ser verificadas, deben someterse a una verificación de más de 100 factores y deben mantener una alta tasa de satisfacción del cliente. Si los vendedores quieren poner un artículo digital a la venta, primero deben proporcionarnos un comprobante de compra y solo pueden configurar una oferta una vez que verifiquemos su legitimidad. Además, las subastas se bloquean automáticamente cuando recibimos una notificación de un comprador.

3. Con la llegada de nuevas tecnologías como la realidad virtual y aumentada, ¿cómo cree que se verá afectada la forma en que experimentamos los videojuegos en el futuro? ¿G2A.COM planea adaptarse a estas tendencias emergentes?

Muchas de estas tecnologías aún están en desarrollo y aún no se han implementado realmente a gran escala. La excepción puede ser la tecnología de realidad virtual, que ya ha encontrado su nicho como controlador periférico para juegos de PC y PlayStation, aunque todavía tiene un costo de entrada muy alto.

Sin embargo, existe la esperanza de un uso a mayor escala de esta tecnología en relación con las soluciones AR (realidad artificial) o XR (realidad extendida). Estoy hablando del producto más nuevo de Apple: Vision Pro. Conecta el diseño de realidad virtual con muchas soluciones tecnológicas intuitivas, como el reconocimiento facial, de gestos o de emociones, lo que le da al usuario mucho control sobre la pantalla del dispositivo, simplemente reaccionando a lo que ve. También abre mucho espacio para que las empresas creen pantallas de realidad mixta y ofertas phygital (mezcla de mundos físico y digital).

G2A.COM siempre ha estado atento a los cambios en las tendencias y nuestro enfoque para implementar tecnologías nos permite adaptarlas rápidamente si surge la necesidad. En este momento, sin embargo, la mayor revolución y cambio en el entorno de los juegos vendrá del auge de la IA. Muchas empresas, incluida G2A.COM, están experimentando con el uso de motores de IA para ayudar en el proceso creativo mediante la generación de ideas y lanzamientos para el equipo creativo, así como con la creación de una experiencia realista e inmersiva para los propios jugadores.

4. G2A.COM despunta en la venta de claves de software de productividad, además de videojuegos y otros productos digitales. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades específicos que enfrenta en este mercado tan diverso?

G2A.COM siempre ha sido un defensor de la diversidad en todos los aspectos, incluida la diversidad de ofertas y artículos que puedes encontrar. La mayor oportunidad que brinda este enfoque es que te abre a toda una gama de nuevos ángulos en los que el negocio puede crecer y entrelazarse: muchas veces las ofertas de software son tan interesantes para nuestros usuarios como los videojuegos, pero antes de comenzar a presentarlas no puedes saberlo. Muchas de estas ofertas también son muy útiles para apoyar nuestros esfuerzos de educación en curso: se verán reflejadas en G2A Academy, un programa especial dedicado a los maestros e instituciones educativas para implementar los videojuegos en sus programas lectivos, en forma de un curso especial para maestros que está disponible de forma gratuita para ellos, y cooperaciones con varios maestros y personas influyentes para ayudarlos a difundir el mensaje de que los juegos son una herramienta de aprendizaje válida en general. Es por eso que queremos trabajar contra la exclusión digital, ya que los cursos digitales, los libros electrónicos y los audiolibros son excelentes para mejorar una educación amplia para muchas personas en poco tiempo. Además, hacen que el conocimiento sea comúnmente accesible para un grupo cada vez más amplio de personas, incluida la generación más veterana, que se crió sin Internet y no es un entorno natural para ellos.

5. Los juegos en la nube y por streaming están ganando popularidad. ¿Cuál es su opinión sobre cómo esto podría cambiar la forma en que los jugadores acceden y disfrutan de los juegos, y cómo se posiciona G2A.COM en relación con esta tendencia?

Después del aumento de popularidad de la pandemia, las suscripciones a bibliotecas de juegos como Xbox Game Pass ahora están comenzando a desacelerarse y la tasa de crecimiento no es tan alta como se esperaba este año. Sin embargo, todavía ofrecen una oferta interesante para los jugadores y puedes encontrarlos en G2A.COM. En términos de juegos en la nube en sí, esta tecnología realmente depende de una conexión a Internet sin retrasos, lo que lamentablemente no es muy posible en todo el mundo. Todavía hay muchas regiones sin acceso a una buena conexión a Internet, lo que significaría que los jugadores de esas regiones no podrán hacer uso de este servicio o sufrirán graves problemas de retardos. Por otro lado, eliminará la necesidad de ordenadores y consolas de alta gama y hará que incluso la última versión esté disponible para un público más amplio, por lo que este servicio también tiene ventajas. Recordemos que los juegos en la nube no son una idea nueva y muchos gigantes cayeron tratando de conquistar este campo: Google Stadia, que cerró a finales de 2022, GeForce Now de Nvidia, que nunca ganó mucha popularidad, o incluso el servicio de transmisión de juegos incluido en PSN Plus, que aún no está disponible en la mayoría de los países del mundo, demuestran que las limitaciones técnicas aún pueden ser demasiado grandes.

6. La sostenibilidad y la responsabilidad ambiental son temas cada vez más importantes en la industria tecnológica y del entretenimiento. ¿Puede compartir las iniciativas de G2A.COM en términos de sostenibilidad y cómo trabaja para reducir su huella ambiental?

La naturaleza de un mercado digital lo convierte en una solución "más ecológica" desde el principio: digitalizarse significa menos residuos de cajas de juegos, menor producción de dispositivos de transporte, menor costo ambiental de logística, ya que no hay almacenes ni productos para almacenar. También nos esforzamos por encontrar soluciones ecológicas en nuestras oficinas: el mayor cambio que hemos hecho en los últimos años ha sido pasar a ser casi totalmente remotos. Se anima a todos nuestros empleados en todo el mundo, excepto a los departamentos que requieren estar físicamente presentes, a trabajar desde casa, y G2A.COM proporciona todo lo necesario para hacerlo.

También estamos desarrollando una estrategia de Medio ambiente, asuntos sociales y gobernanza a largo plazo, que tendrá un impacto en todas nuestras actividades, incluidas las alianzas, las campañas y más. Definitivamente estaremos informando sobre los desarrollos en nuestros canales oficiales de redes sociales y notas de prensa. Acabamos de terminar una prueba de materialidad con la ayuda de las partes interesadas de varios mercados, y establecemos nuestras prioridades en función de los resultados. Incluye la diversidad, la educación y los aspectos de salud como una de las principales prioridades, y ahora estamos construyendo una estrategia para abordarlos a todos en nuestro trabajo diario.

7. La piratería de videojuegos sigue siendo un problema en la industria. ¿Cómo aborda G2A.COM la lucha contra la piratería y garantiza que las claves vendidas en su plataforma sean legítimas?

En G2A.COM condenamos enérgicamente todas las formas de piratería y la violación de la ley de cualquier tipo. Tenemos un enfoque de tolerancia cero con el fraude o la actividad ilegal, y prestamos gran atención a los orígenes de las claves de juegos digitales vendidas a través de G2A.COM asegurándonos de saber quién puede vender en el mercado y verificando los 100 factores mencionados anteriormente.

Además de ser muy minuciosos con los vendedores que aceptamos en el mercado, también estamos alentando a los desarrolladores y editores a usar G2A.COM ellos mismos, a través de nuestro programa G2A Direct. Este Brinda a los desarrolladores no solo acceso a un contacto dedicado en la empresa, tarifas extra bajas y la capacidad de comercializar directamente a nuestra audiencia de más de 25 millones de usuarios en todo el mundo, sino que también pueden obtener derechos adicionales por cada copia de su juego vendida por otros vendedores. Esto es algo que ninguna otra compañía tiene disponible para los desarrolladores.

8. La competencia en el mercado de ventas de claves de juegos es feroz. ¿Cuáles son los planes de G2A.COM para mantenerse a la vanguardia y seguir siendo un líder en esta industria en constante evolución?

La clave aquí es recordar que estás aquí por y para la comunidad, tus usuarios. Para mantenerte al frente, debes saber lo que esperan de ti y darles lo que quieren. Esto, por supuesto, no significa que no puedas experimentar y diversificarte, a veces incluso los propios usuarios no saben que quieren algo hasta que lo ven o se lo ofrecen. Es por eso que recientemente decidimos pasar de solo ofrecer claves de videojuegos, al mundo del entretenimiento digital en su conjunto, ofreciendo no solo juegos y DLC, sino también otras claves como suscripciones de TV y música, audiolibros, cursos en línea, otras tarjetas de regalo y más. También estamos estudiando proyectos web3 con gran interés, y queremos asegurarnos de que nos mantenemos al tanto de esta tendencia en el mundo de los juegos y el entretenimiento digital.

Pero la expansión de nuestra oferta no es la única área en la que estamos trabajando para mantenernos en la cima: también estamos constantemente buscando desarrollar nuevas funciones y mejorar la funcionalidad del backend del propio mercado, que recientemente se sometió a una revisión significativa con el inicio de la marca Gate 2 Adventure. Hay muchas funcionalidades planeadas que tienen como objetivo aumentar la calidad de la experiencia del usuario, una de las cuales puedo decir en este momento es agregar la lista de deseos a su cuenta de usuario. Otros cambios incluyen nuestros esfuerzos constantes para mejorar la seguridad de G2A.COM mediante la llegada de soluciones y herramientas basadas en IA de primera línea a nuestro arsenal de defensas contra los ataques cibernéticos, así como mejoras en nuestro soporte tanto para compradores como para vendedores, que tratamos con la misma importancia. Todo ello se reúne en una hoja de ruta para toda la empresa, que guía nuestras acciones para mejorar el mercado y planificar las nuevas iteraciones de cambios con mucha antelación.

Creo que esto es lo principal que tienes que recordar para mantenerte a la vanguardia: tienes que evolucionar con el mundo que te rodea, no puedes quedarte quieto. Aunque creas que has conseguido llegar a lo más alto, siempre hay alguien que intentará alcanzarte y superarte, por lo que tienes que seguir avanzando, buscando nuevas formas de innovar.

9. Por último, ¿puede compartir algunas de las próximas novedades o proyectos emocionantes en los que G2A.COM está trabajando y que los jugadores y usuarios pueden esperar con anticipación?

En este momento, con el final del año acercándose, vamos a centrarnos en mejorar y construir sobre lo que hemos revelado este año: los esfuerzos de la marca Gate 2 Adventure, nuestras asociaciones deportivas físicas y no relacionadas con los juegos (la reciente final de Drift Masters de la que formamos parte fue un gran éxito, y ampliaremos cooperaciones similares en Europa y más allá) y un proyecto que estamos mirando con gran interés, el recientemente lanzado Plataforma Geekverse para el comercio de NFTs. Está siendo un éxito y, junto con nuestro interés en los proyectos web3, me alegra decir que hemos arrancado muy bien e m este sector. No solo ofrecemos la posibilidad de comerciar con monedas estables, que son criptomonedas vinculadas al valor del dólar (USDT, USDC, BUSD), así como criptomonedas nativas para 3 redes blockchain compatibles con Geekverse: ETH, MATIC, BNB, también estamos trabajando con los mejores desarrolladores de juegos web3 para ofrecerte las mejores colecciones y tokens que puedes encontrar en los juegos web3. Puedes echar un vistazo a Geekverse ahora mismo en www.g2a.com/geekverse y ver la oferta o, si eres un desarrollador de web3, ponerte en contacto con el equipo de Geekverse para estudiar posibles alianzas.

Con todo eso sucediendo solo en 2023, puedo estar seguro de que 2024 será al menos igual de interesante y lleno de proyectos nuevos y emocionantes, ¡así que estad atentos!