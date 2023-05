Last Battle se confirma como el torneo de ascenso a la VALORANT Challengers League Spain: Rising

La temporada 2022/23 del Circuito Tormenta del VALORANT llega a su fin y los mejores equipos buscan subir a la VALORANT Challengers Spain: Rising. En los próximos días tendrá lugar ‘Last Battle’, un torneo cerrado que enfrentará a los conjuntos que más puntos han conseguido en el Circuito Tormenta y la Liga Radiante. El día 4 de junio se conocerá al ganador de dicha competición, que tendrá el privilegio de disputar el ascenso frente a AYM Esports, equipo en posición de descenso en la VCL.

La actual edición de la estructura competitiva es posible gracias a Riot Games y al apoyo de marcas de primer nivel como Intel, PcComponentes, Red Bull, Omen, Samsung SSD y Chocomel.

Los 10 mejores equipos que tendrán la oportunidad de luchar por el ascenso a la primera división de VALORANT en España son: Team Galaga, FIVE, Wygers, Melilla Titans, Serpes, Team Aku Aku, MIV, The Last Monarch, Kumiho Esports y Kirin Gaming.

La Liga Radiante ha terminado, pero queda una última batalla💥 Bienvenidos a #LastBattle, el torneo que definirá el equipo que juegue las Relegations contra @AYMEsports. ¿Quién quedará en pie al final de la batalla? ¿Será capaz nuestro campeón de ascender a @LVPesVALORANT?👆 pic.twitter.com/tOem2q6nRG — Circuito Tormenta | VALORANT (@TormentaVALes) May 30, 2023

‘Last Battle’ tendrá su inicio este martes 30 de mayo mediante una fase de grupos a la que accederán 8 de los 10 equipos clasificados. Team Galaga y FIVE entrarán en juego directamente en las Semifinales, mientras que el resto intentará avanzar desde la primera fase. Los Cuartos de final serán el 1 de junio, las Semifinales el día 2 y el torneo culminará el 4 de junio con la Gran Final.

El ganador del torneo ‘Last Battle’ obtendrá la plaza para jugar las Relegations a VALORANT Challengers Spain: Rising contra AYM Esports, que actualmente se encuentra en posición de descenso en la máxima categoría. Además, la Fase de Grupos será retransmitida en los canales de fancast oficiales, los Cuartos se podrán disfrutar a través del canal de Twitch de Fleki y las Semifinales y la Gran Final se verán en el canal de Circuito Tormenta.