Madrid se convierte en la capital europea de los eSports con la llegada de la LEC al Madrid Arena

Madrid se convertirá en el centro neurálgico de los eSports europeos con la celebración de una jornada oficial de la League of Legends EMEA Championship (LEC), la mayor competición continental del popular título de Riot Games. La LEC sale por primera vez en más de una década de su sede habitual en Berlín para disputar una fecha del calendario regular en otra ciudad, Madrid. Así, la capital sigue reforzando su posicionamiento como epicentro de la industria de los eSports gracias al impulso del Ayuntamiento a través de la iniciativa Madrid in Game.

La jornada se disputará los días 26 y 27 de abril en el Madrid Arena, y reunirá a algunos de los clubes más reconocidos del panorama internacional como Movistar KOI, GIANTX, G2 Esports y Fnatic. Con la participación en esta jornada de estos cuatro equipos se contará con dos de los clubes españoles de mayor relevancia nacional y con mayor trayectoria histórica en el ámbito internacional de la competición de League of Legends.

La expectación en la comunidad española por la llegada de la LEC ha sido máxima, agotándose las entradas en cuestión de minutos y colgando el cartel de ‘No hay billetes’. Y es que España cuenta con una presencia destacada dentro de la liga gracias a la participación de tres clubes nacionales: Movistar KOI (Madrid), Heretics (Madrid) y GiantX (Málaga), todos con una sólida comunidad de seguidores y un papel protagonista en la escena europea.

‘Madrid in LEC’: Activaciones en Madrid in Game

Para acompañar esta cita histórica, Madrid in Game ha organizado una programación especial durante toda la semana del evento en el Esports Center del Campus del Videojuego, ubicado en la Casa de Campo. El espacio, gratuito y abierto a toda la ciudadanía, acogerá distintas activaciones para los aficionados durante toda la semana previa al evento, con especial atención al viernes previo a la jornada.

Así, de lunes a jueves, el Esports Center contará con un desafío abierto donde los jugadores podrán competir en el popular minijuego de la comunidad “Encuentra a Teemo”. El jugador que ocupe el primer puesto del ranking al final de la semana ganará una entrada doble para la jornada del domingo en el Movistar Arena.

El viernes, día previo al comienzo de la competición, el Campus del Videojuego acogerá un torneo abierto y gratuito 1VS1 con Full Fearless (Riot Unlocked), cuyo ganador conseguirá otra entrada doble. En esta ocasión para la jornada del domingo. Además de estas dos activaciones, los PCs del Esports Center contarán con el ‘unlocked’ de Riot durante toda la semana para los jugadores que reserven espacio y se pasen a entrenar por el pabellón.

Para poner la guinda a la previa, el sábado 26 el Experience Center se vestirá de gala para acoger “MADRID IN LEC”, un programa en directo a modo de previa de la jornada dirigido por Alejandro ‘Kuentin’ Cotrina, comentarista de Movistar KOI.

Ya con la competición iniciada, Madrid in Game contará en el Movistar Arena con un stand donde los visitantes podrán disfrutar de una zona free to play con distintos minijuegos y desafíos populares en la comunidad de League of Legends como ‘Nunu Drift’ o ‘Dr. Mundo Dodge Ball’.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha celebrado el desembarco de otra gran competición de eSports a Madrid: “Tras las finales de Valorant Masters o Call of Duty, Madrid vuelve a ser la primera opción para acoger estas competiciones globales fuera de sus lugares de origen, lo que denota la percepción en la industria del videojuego por la apuesta que se está haciendo en la ciudad por tener un tejido competitivo en torno al gaming.”

La llegada de la LEC a Madrid supone un paso más al creciente peso y reconocimiento de la ciudad en el ecosistema de los eSports a nivel internacional y un hito más en su estrategia por atraer grandes citas del sector. Con esta iniciativa, Madrid in Game sigue acercando los eSports a los madrileños y reforzando el papel de la capital como un nuevo epicentro para la industria del videojuego.