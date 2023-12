Madrid in Game estará en Gamergy y el Bilbao International Games Conference

Madrid in Game estará presente en dos citas ineludibles de la industria del videojuego nacional: Gamergy de Madrid y el Bilbao International Games Conference (BIG). Tras expandir sus fronteras y estar presente en las principales capitales y ferias del sector a nivel internacional con una última parada en Miami, la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid cerrará el año asistiendo a estos dos grandes eventos del ámbito de los Esports y el gaming junto a más de una decena de empresas del Start IN Up Program, su ambicioso programa de emprendimiento que ya reúne a más de 50 startups dedicadas al videojuego y tecnologías aplicadas.

Con el objetivo de seguir dando a conocer la iniciativa y mostrar los avances cosechados en el Campus del videojuego durante su primer año de vida, Madrid in Game estará del 15 y 16 de diciembre en el BIG, que se celebra en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína. Desde el mismo viernes 15 y hasta el 17 de diciembre, la iniciativa estará en Gamergy, que tendrá lugar en IFEMA Madrid. BIG y Gamergy son puntos de encuentro clave para la industria española, brindando oportunidades para conectar con otros agentes del sector: programadores, artistas, productores, diseñadores, comerciales y jugadores de Esports, entre otros.

Un escaparate ideal donde son reveladas las novedades de la industria nacional y se desarrollan ponencias, mesas redondas y competiciones con protagonistas de primer nivel y grandes compañías.

La gran final de la segunda vuelta de las ligas municipales de Clash Royale y Fortnite y se celebrarán en Gamergy; Madrid in Game estará en el evento ‘La Isla Infojobs’

Gamergy acogerá la gran final de las ligas municipales de Clash Royale y Fortnite. La final del juego de Supercell se celebrará de manera presencial el viernes 15 de diciembre a las 17:00h.; la liga municipal de Fortnite, por su parte, se decidirá de forma online el sábado a las 11:00 y se retransmitirá en vivo y en directo desde el stand y el canal de Twitch de Madrid in Game por SujaGG. El streamer, uno de los más destacados nombres en la comunidad de Fortnite, también celebrará un encuentro con sus seguidores al concluir la final.

Madrid in Game, además, estará presente en el mapa del campeonato Open de Fornite La Isla Infojobs, que se celebrará en Gamergy organizado y retransmitido por el YouTuber The Grefg. Una velada en la que 40 streamers españoles del sector participarán en una partida de exhibición en la que Madrid in Game tendrá su protagonismo, con presencia en la Control Room del mapa del juego de Epic Games.

Las startups del Start IN Up Program, protagonistas en Gamergy y BIG

Hasta trece empresas que actualmente forman parte de la segunda edición del Start In UP Program, el programa de emprendimiento de Madrid in Game, acompañarán a la iniciativa en ambas ferias para mostrar los avances que han logrado durante su estancia trabajando en el Development Center del Campus del videojuego durante los últimos meses.

En el stand de Madrid in Game en Gamergy estarán los estudios de desarrollo Mundo Nuevo, Another Path y Póntica; los clubes de Esports Kumiho y E-Spartans; el juego de móvil Web3 Second World; la plataforma gamer Gamersfy; la agencia de Esports Algon Games; la solución de Esports points Have Fun Gamers y la experiencia inmersiva VR Airsoft, que cuenta con centros en Madrid y Gran Canaria.

Las empresas que viajan hasta Bilbao son los estudios de desarrollo Infinite Thread y Póntica, que trabajan en ‘Hitori Kakurenbo Online’ y ‘Plus Ultra’, un multiplayer asimétrico de terror y un juego de exploración bidimensional ambientado en la época mesoamericana, respectivamente. También estarán Sathosi´s Game, el juego que combina cartas, fútbol y bitcoin y el mundo virtual para crear y compartir experiencias de Uttopion.