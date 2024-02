Madrid in Game estará presente en la zona de emprendimiento del Mobile World Congress

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, estará presente en el Mobile Word Congress 2024. La cita se celebrará en Barcelona del 26 al 29 de febrero, el mayor y más influyente acontecimiento mundial sobre conectividad y una de las ferias más importantes del continente.

Este evento se erige como el escaparate perfecto para promocionar los éxitos del primer año de Madrid in Game en territorio nacional en un encuentro profesional de incontestable visibilidad internacional. La apuesta del Ayuntamiento de Madrid por los videojuegos y la gamificación contará, por primera vez, con un stand en 4YFN (4 Years From Now). La iniciativa acudirá con 13 startups del Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de Madrid in Game: VERXR, BroupB.live, Conwiro, StadioPlus, Póntica Artes, AlgonGames, Second World, Onlinechampion, SINGULIVE, Betested, Satoshi, Alvearium y United Gamers. El programa alberga en la actualidad 50 empresas en aceleración, lo que convierte al Start IN Up Program en una de las aceleradoras dedicadas al videojuego más ambiciosas del mundo.

Con el objetivo de posicionarse como un referente mundial del sector del videojuego, la presencia de Madrid in Game en el Mobile World Congress ayudará a reforzar el potencial y la industria en la capital, dando a conocer el Campus del videojuego, su programa de emprendimiento, dar visibilidad a sus participantes y crear sinergias para sus emprendedores. El stand se ubica en el pabellón 8.1 (Stand C53), Fira Gran Via (Acceso Norte), donde el Start IN Up Program mostrará los avances más destacados del proyecto desde su nacimiento, exponiendo los éxitos de las empresas que están incubándose y acelerándose en el programa de emprendimiento de Madrid in Game.

4YFN (4 Years From Now) es una cita imprescindible en el ecosistema emprendedor mundial que se celebra desde hace 10 años en Barcelona vinculada al Mobile World Congress. Este evento está diseñado para conectar a startups, inversores y compañías, permitiéndoles establecer sinergias entre sí. Atrae a empresarios, emprendedores y público de todo el mundo, además de grandes inversores y ejecutivos de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, convirtiéndose en un potente catalizador para la innovación.