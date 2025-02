Rym y Shiina, desvelan cómo es ser jugadoras profesionales de G2 Esports

Ser jugadoras profesionales es el sueño de muchas personas y tanto Rym como Shiina lo están cumpliendo. No es una tarea sencilla y las jugadoras nos desvelan como compaginan su vida con esto, donde esperan llegar, la actuación del equipo esta temporada y mucho más.

Ambas jugadoras se introdujeron al mundo de lo esports de casualidad, no es algo que buscaban. Según cuenta Rym: "Alguien buscaba una ''buena midlaner'' para poder igualar a otro equipo, y mi amiga le habló de mí a esa persona. Antes de eso, sólo jugaba soloq, pero decidí intentarlo porque sonaba divertido". La experiencia de Shiina fue algo parecida: "Al principio fue solo porque unos compañeros de clase me sugirieron jugar un torneo por diversión, lo encontré muy divertido y apasionante, y después de esa primera experiencia me propuse tomarme el juego algo más en serio".

La perfomance del equipo en CT está siendo bastante buena, una competición que impulsa mucho los esports amateur y que cuenta con el apoyo de marcas como Intel, MediaMarkt, OMEN, Samsung SSD, Schneider Electric y Centro Cultural Coreano. Ambas jugadoras son ambiciosas y exigentes con el equipo (G2 Esports), por su parte Rym explica que: "Hemos estado jugando bien hasta ahora, ¡y espero que podamos seguir así! Siempre podemos hacerlo mejor, por supuesto". La respuesta de Shiina va en consonancia con la de su compañera: "De momento hemos tenido un buen rendimiento, hay algunas partidas que se nota la falta de disciplina pero espero que se corrija con el tiempo".

Ser jugadora profesional es algo muy exigente y tienes que dedicar muchas horas para llegar a ser de las mejores, y ambas jugadoras invierten su tiempo completo a los esports.

Tanto Rim como Shiina son jugadoras jóvenes y ambiciosas y todavía no han alcanzado su techo, pero nos cuentan como se sienten respecto a ello. Por su parte, Rym afirma que: "Honestamente, no he pensado mucho al respecto, solo me concentro en superar lo que tengo frente a mí en el momento". Shiina en cambio aclara que: "El objetivo principal siempre será llegar al máximo nivel mixto pero hay muchos factores y no todos son dependientes de nosotras mismas ".

Por último, la dos jugadoras nos cuentan como ha sido su paso por el Circuito Tormenta. Rym afirma que: "Ha sido bastante relajado y divertido! Conocí a mucha gente y practicamos mucho nuestros puntos débiles". Por su parte Shiina declara que: "Ha sido un regreso agradable por ahora, un poco igual que siempre, algunas personas son más escépticas o bordes pero eso le da algo de vidilla en el fondo".

Y así es la historia de Rim y Shiina, dos jovénes jugadoras que buscan llegar a lo más alto en el mundo de los videojuegos.