UCAM es la campeona de la University Esports

El equipo murciano UCAM University Esports, formado íntegramente por estudiantes de la UCAM, representó el pasado fin de semana a España en UNIVERSITY Esports Masters, la competición líder de videojuegos para estudiantes universitarios en Europa. Los jugadores de la Universidad Católica de Murcia lograron ganar la competición europea en VALORANT, sin embargo, el equipo de League of Legends quedó como subcampeón.

Además de este logro, la UCAM es la mejor universidad del país en los dos famosos juegos de Riot Games, consiguiendo un hito en la competición, ya que se ha alzado con ambos títulos sin perder ninguna partida ante el resto de las universidades españolas.

Tras ganar la fase de clasificación de España y ser la mejor universidad del país en los dos famosos juegos de Riot Games, los estudiantes de la UCAM jugaron el pasado sábado y domingo 7 y 8 de junio la Gran Final de Europa para convertirse en la universidad ganadora del UE Masters en ambos juegos.

UCAM University Esports consiguió proclamarse como la mejor universidad de Europa en VALORANT tras vencer al equipo formado por estudiantes de una universidad de Turquía, aunque en la otra final no pudieron ganar al otro equipo turco de League of Legends y tuvieron que conformarse con la plata. Como premio al equipo ganador de VALORANT, los estudiantes de la UCAM no sólo han sido los mejores universitarios de Europa sino que han ganado 1.500 euros.

Competiciones universitarias de esports

Más de 70 universidades de España forman parte de la mayor plataforma global de gaming, tecnología y educación para universitarios de todo el mundo, que está presente en 26 países de cuatro continentes y cuenta con la participación de más de 100.000 estudiantes de 2.000 universidades.

Los principales objetivos de UE Masters son crear un sentido de comunidad entre jugadores de toda Europa, brindarles la oportunidad de competir en torneos internacionales de alta calidad y ofrecer vías para que los jóvenes puedan desarrollar una carrera profesional dentro de la escena gaming, así como encontrar un lugar donde aprender y potenciar sus habilidades.