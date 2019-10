Esto es lo que le espera a Fernando Alonso en el Dakar

Fernando Alonso ya sabe lo que le espera si confirma su presencia en la próxima edición del Rally Dakar. El bicampeón del mundo de F-1 ha comenzado en Marruecos el rally más importante de aquel país y en la primera etapa ya sufrió y mucho. Una rueda le traicionó y perdió 45 minutos con respecto al ganador en la primera jornada, el gran favorito a la victoria final, Nasser Al-Attiyah.

El Toyota Hilux de Alonso, que lleva a Marc Coma como copiloto, llegó a ir sexto, pero en el cuarto punto de control tuvo un problema con una rueda que lo dejó parado durante quince minutos, y cuando reanudó la marcha, fue a ritmo mucho más lento, hasta perder tres cuartos de hora. Sin sorpresas, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) entró el primero en meta, con un tiempo de 3h13:09, seguido del francés Mathieu Seradori (Century), con 3h15:48 y del sudafricano Giniel de Villiers (Toyota), a 3h16:23, por delante del otro gran favorito, el francés Stéphane Peterhansel (Mini).

El otro español Carlos Sainz (Mini), tuvo problemas con su GPS durante el trayecto, y fue octavo perdiendo quince minutos con respecto a Al-Attiyah. La etapa de este sábado tenía 483 kilómetros, pero toda la primera parte fue suspendida porque la organización descubrió un problema que no especificó en el recorrido y la anuló; como resultado, los coches no salieron hasta el filo del mediodía para cubrir un trayecto que quedó reducido a 226 kilómetros. Hubo mucha roca y obstáculos a lo largo de todo el trayecto, y Alonso no fue el único en sufrir contratiempos, pero sí el que terminó pagándolo más caro de entre los favoritos. Al-Attiyah, que también sufrió al inicio de la carrera, se recuperó para firmar un último tramo espectacular. En los cinco días de competición, los coches y motos sumarán un total de 2.500 kilómetros, de los que el 60 por ciento son presentados por la organización como "pistas inéditas".