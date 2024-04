Esto es lo más le gusta a Javier Clemente de Valverde, el entrenador del Athletic

Javier Clemente dirigió a Ernesto Valverde en el Espanyol, en la que era su primera aventura en los banquillos fuera del Athletic. Juntos consiguieron la tercera plaza en la clasificación en su primera temporada y fueron finalistas de la Copa de la UEFA al año siguiente. Desde entonces, el técnico de Baracaldo guarda un gran cariño hacia el actual entrenador del Athletic.

"Me gusta mucho Valverde. Lo he tenido yo en el Espanyol y es muy buena persona, un tío respetuoso, lleva bien el equipo, tiene sorna... Lo que menos me gusta es que es muy serio en las entrevistas, pero él actúa como él quiere porque él es así y está bien. Los jugadores le aprecian y hay buen ambiente en el equipo. Me gusta", admite en una entrevista con La Razón.

Pero lo que más le gusta a Clemente de Valverde no tiene que ver con sus características personales. "Y aparte, otra cosa, es un entrenador que prácticamente ha salido de Lezama. Ha jugado en el Athletic y lleva muchos años en Lezama y para llevar el Athletic hay que conocer Lezama. Hemos tenido entrenadores que no conocían un pimiento de Lezama y no han hecho nada", añade. En un mensaje que carga contra otro entrenador que consiguió llegar a dos finales con el Athletic en 2012, la de la Liga Europa y la de la Copa del Rey, aunque no ganó ninguna.

"Es tranquilo. No se mete en ningún lío, no contesta. Dice «eso no contesto», yo contesto a casi todo, pero él no contesta a casi nada. Es muy listo, es un chaval listo y es pausado. Está bien. Me gusta", insiste Clemente.

El técnico de Baracaldo fue el último que ganó la Copa con el Athletic y ahora Valverde puede sucederle. Son 40 años sin ganar un gran título en el equipo bilbaíno, aunque Clemente no cree que eso añada presión a los jugadores. "No creo. Eso les tiene que dar un poco de vida para jugar el partido, de deseo, de esfuerzo, de luchar para ver si ganan. Eso a mí me parece que está bien", admite.

Sin embargo, la situación para el entrenador es diferente. "Los jugadores están ilusionados con jugar, el que tiene un panorama diferente es Ernesto. Tiene que pensar a quién saca, a quién no saca, tiene que pensar cómo va a imponerse al juego que hace el Mallorca, con quién. Estará preocupado, qué entrenamientos hacer para que no se cansen. El que tiene que pensar un montón estos días es Ernesto. Los demás, dejarse ir. Nada más", dice Clemente.