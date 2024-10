Estos son los dos últimos bailes de Nadal

Rafa Nadal ha anunciado que se retira del tenis, pero todavía hay posibilidades de verle compitiendo en una pista antes de que acabe 2024, un año en el que las cosas no le han salido como pensaba. Tras el gran parón de 2023, reapareció en Brisbane siendo competitivo, pero tuvo tres partidos exigentes y volvió a fallarle el físico. Su gran esperanza era intentar llegar a Roland Garros, y lo hizo a trompicones. Como no tenía buen ranking por la inactividad, en primera ronda le tocó Zverev y perdió. No pudo ir de menos a más, como tantas otras veces en París. Apuró hasta los Juegos, y después decidió tomarse otro periodo de reflexión. Renunció al US Open, ha seguido entrenando, pero poco a poco se ha ido haciendo a la idea del adiós. Quiso hacerlo compitiendo, claro, y la Copa Davis es un escenario ideal. Llamó al capitán, su exrival y amigo David Ferrer, y no hubo mucho que hablar. Nadal estará con el grupo del 19 a 24 de noviembre en Málaga. Todo apunta a que jugará el dobles junto a Marcel Granollers (en los Juegos de París su nivel por parejas fue más que aceptable), pero Ferrer tampoco lo descarta para los individuales, porque sabe que el zurdo «es muy responsable, y si quiere estar es porque lo hará en plenas condiciones».

En la competición por equipos es donde Rafa empezó a darse a conocer al mundo en 2004 y donde tiene unos números incomparables. Ha ganado la Davis en cinco ocasiones (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y en individuales tiene unos registros mareantes, con 29 victorias y solo una derrota. Fue contra el checo Jiri Novak, en su estreno en 2004, cuando tenía 17 años. Después, él mismo lograría el punto definitivo de esa eliminatoria contra Stepanek.

Antes de la Davis, Nadal participará en una exhibición en Arabia, país del que es embajador, una decisión que trajo mucha polémica. El torneo se llama Six Kings Slam (16 al 19 de octubre). Rafa juega las semifinales, contra el ganador del Alcaraz - Rune. Por el otro lado, Djokovic se medirá al vencedor del Medvedev - Sinner.