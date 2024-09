Evenepoel, ¿tras los pasos de Pogacar en 2025?

Si bien todavía queda más o menos un mes para que termine la temporada 2024 de ciclismo, las grandes estrellas del pelotón ya van empezando a poner el foco en el año 2025. A la espera de que salgan los recorridos definitivos de las grandes vueltas, los corredores ya se fijan objetivos.

Uno de los grandes nombres de este año que acabará en breve es el de Remco Evenepoel. El belga, campeón olímpico de crono y ruta y oro mundial contrarreloj en apenas dos meses, es probablemente el segundo gran astro del año por detrás de Tadej Pogacar, que con su histórico doblete Giro-Tour se sitúa en la cumbre del ciclismo mundial.

Pero. ¿y si Remco intentase emular al esloveno el año que viene? Su director, Patrick Lefevere, dio en el medio belga La Derniere Heure algunas pistas de lo que puede ser su calendario, y hacer Giro y Tour estaría en el horizonte. "Es realista para 2025. Pogacar ha demostrado que es posible ganar las dos seguidas. Cualquiera que conozca a Remco sabe que eso le motiva. Por supuesto, eso conlleva una preparación completamente diferente. Entonces tiene que llegar a su punto álgido por primera vez a mediados de abril, porque su temporada empezará más tarde", afirmaba el experimentado manager belga.

UCI Road Cycling World Championships 2024 - Day 2 MICHAEL BUHOLZER Agencia EFE

Preguntado por la posibilidad de hacer grandes clásicas como Milán-San Remo o Flandes, Lefevere insistió en cuál era el principal objetivo de Evenepoel en su carrera deportiva: "Ganar las tres grandes vueltas. Después de eso, ya se verá. La intención es vigilar a Remco para que siga disfrutando".

El Soudal-QuickStep de Lefevere fue durante años el equipo que más victorias lograba a lo largo de la temporada, un lugar que le quitó el UAE Emirates hace ya tiempo. "Han conseguido superar nuestro año récord, cuando conseguimos 75 victorias", admite. Aun así, el mítico director sabe que no puede vivir todo el año de Evenepoel: "No solo es Remco, Remco y Remco. Hay más de 200 días de carreras, muchos serán con Remco, pero necesitamos otros chicos que puedan ganar cuando él no está", zanjó.

Por tanto, la idea de que Evenepoel busque doblar en Giro y Tour el próximo año parece ir tomando forma. De momento, LaVuelta ya figura en su palmarés. A mitad de octubre, cuando las grandes italiana y francesa anuncien sus recorridos, muchas dudas se van a despejar en el calendario de las grandes figuras del pelotón mundial.