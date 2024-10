Un exdirectivo del Barça confirma en directo el pago a los árbitros en el 'Caso Negreira'

Toni Freixa, exdirectivo del Barça, habló anoche en 'El Partidazo' de COPE. El abogado y reconocido culé confesó que los pagos a Negreira habían tenido lugar. Hay que recordar que Freixa se presentó a la presidencia del Barcelona en 2015 y 2021 y durante años tuvo diferentes cargos en el club azulgrana como directivo de Laporta desde 2003 y luego con Sandro Rosell y Bartomeu.

"Siempre nos hemos sentido menospreciados y maltratados, o con un trato de favor que el club no tiene, por ello se han podido cometer muchos errores", afirmaba el exdirectivo culé.

"Un listillo te estaba vendiendo un servicio de lobby: No te preocupes que te iba a ir mejor. Y un presidente tras otro tras otro no se atrevía a quitar eso porque pensaba que nos iba a ir peor", dijo Freixa.

Tiempo después, Toni Freixa matizó sus declaraciones al respecto en una publicación en su cuenta de la red social 'X': "Nunca he reconocido pago a los árbitros porque NUNCA han existido. No pongáis en mi boca palabras que no he dicho. Os insto a rectificar de inmediato", aseguró.

El juez Joaquín Aguirre, que se encarga del caso, expuso en un auto a finales de agosto que la Guardia Civil descubrió transferencias del FC Barcelona a Concepción Díaz (Conchi), secretaria de José María Enríquez Negreira.

En su escrito, el juez reafirmó que "no se le ocurre ninguna otra razón convincente que la de alterar la competición deportiva nacional (Liga y Copa del Rey)" como razón de los pagos del FC Barcelona al que fuera vicepresidente de los árbitros entre 1993 y 2018. El FC Barcelona realizó cuatro pagos entre 2005 y 2006 a una cuenta en la que es titular la empleada del exvicepresidente de los árbitros. Negreira, por su parte, figura como apoderado. El importe total de estas transferencias asciende a 35.555 euros.