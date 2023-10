La exmujer de Dani Alves le retira su apoyo: "Para mí ha muerto".

Dinorah Santana siempre confió en Dani Alves. La exmujer del deportista tenía una gran relación de amistad con él y también de negocios. Pero en estos días, Santana sorprendió con sus declaraciones en 'Cuatro al Día': "Para mí no existe, para mí ha muerto. [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/futbol/bofetadas-estres-postraumatico-globalmente-elevado-demoledor-auto-procesamiento-dani-alves_2023080164c90fe5c4e66000016e1979.html|||Yo siempre he bajado la cabeza, nunca he hecho shows, nunca he hecho escándalos…", dijo.]]

"Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientada a lo que tenía que decir: 'Mira, vas a llegar al aeropuerto…, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…'", aseguró.

"Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido. Nos pidieron mudarnos y nosotros nos íbamos a mudar. Yo he buscado colegio. Nosotros habíamos estado en la cárcel y luego enseguida le denegaron la libertad. Y él desapareció. Fue solamente así. Lo vi muy bien, muy arrogante", expresó.

"Ser hijos de un presunto violador esto es algo muy desagradable. Quiero que desaparezca de mi vida", zanjó.

El cambio de abogado en el 'Caso Alves' supone un antes y un después. "Nunca dejes de creer en Dios, incluso cuando todo a tu alrededor parezca desmoronarse", le dijo su hermano. "Persevera en la oración. Dios abre caminos para quien no desiste en medio de la prueba", concluyó.

Joana Sanz hizo público una carta escrita por el jugador "Aprendí en toda esa locura que es mejor dos que uno... Cuando uno cae el otro lo levanta, cuando uno tiene frío el otro lo calienta. Así somos nosotros", comenzaba la carta publicada por Joana Sanz. E incluso, Dani Alves agradece a su mujer su fuerza y valentía ante la difícil situación que está atravesando su matrimonio: "Gracias por tu resistencia, gracias por tu resiliencia, gracias por no desistir de mí. Siempre dije que eres tú lo que siempre soñé, pero ahora digo que eres más de lo que pude soñar", escribió Alves.