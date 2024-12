La explicación de Mercedes sobre el 'sabotaje' a Hamilton: "Son conspiraciones inventadas"

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha reaccionado con dureza a las recientes teorías conspirativas que circulan en las redes sociales, sugiriendo que el equipo alemán podría estar saboteando deliberadamente a Lewis Hamilton. En una declaración contundente, Wolff descalificó a aquellos que promueven estas ideas como "idiotas" y criticó la toxicidad de las redes sociales, aclarando que tales acusaciones carecen de fundamento y no tienen cabida en la realidad del equipo.

La temporada 2024 marca el final de una era para Lewis Hamilton en Mercedes. Después de una increíble colaboración de 12 años, el piloto británico dejará el equipo al final de esta temporada para unirse a Ferrari, poniendo fin a una asociación que ha sido testigo de numerosos éxitos, incluidos varios campeonatos del mundo. Sin embargo, este último año no ha sido fácil para el siete veces campeón, con una temporada marcada por altibajos y resultados que no han estado a la altura de sus expectativas.

Uno de los pocos momentos de respiro para Hamilton fue su victoria en Silverstone, un triunfo especial para él, ya que se trataba de su Gran Premio de casa. Sin embargo, el fin de semana en Qatar resultó ser una auténtica pesadilla. Una penalización por una salida irregular y exceso de velocidad en el pit lane, sumada a un pinchazo durante la carrera, resultó en un decepcionante 12º puesto. Fue su peor resultado desde el Gran Premio de Emilia-Romaña de 2022, lo que desató nuevamente las teorías de sabotaje por parte de algunos seguidores.

Este tipo de rumores no es nuevo. A principios de temporada, después del Gran Premio de España, un correo electrónico anónimo que circuló en todo el paddock de la Fórmula 1 afirmaba que Hamilton estaba siendo saboteado por su propio equipo. Aunque estas acusaciones fueron rápidamente desmentidas, la situación volvió a resurgir después de la debacle en Qatar.

Las teorías conspirativas que sugieren que Mercedes favorece a George Russell en detrimento de Hamilton se alimentan de la frustración de algunos aficionados que no comprenden los altibajos del rendimiento de un equipo de Fórmula 1. No obstante, la realidad es que la relación entre Hamilton y Mercedes sigue siendo sólida, y el equipo ha demostrado su apoyo al piloto en múltiples ocasiones.

Cuando se le preguntó sobre las nuevas acusaciones de sabotaje en las redes sociales, Toto Wolff no tardó en responder con su característico tono directo. El austriaco explicó que no lee los comentarios en las redes sociales, pero que, lamentablemente, se encuentra con este tipo de "tonterías" con frecuencia. Según Wolff, el ambiente tóxico de las redes sociales fomenta la creación de teorías conspirativas, ya que cualquiera puede esconderse detrás de una pantalla y lanzar acusaciones sin sentido.

"Me pregunto quién tendría siquiera tiempo de comentar", dijo Wolff, añadiendo que, a pesar de estas acusaciones infundadas, el equipo y él siguen centrados en lo importante: el trabajo dentro de la pista. "Amamos a nuestros fans. Ellos contribuyen a lo que somos y los otros que creen que necesitan crear algunas conspiraciones locas e inventadas, ni siquiera me molesta", señaló el director de Mercedes.

Para Wolff, estas teorías no son más que un reflejo de la ignorancia de aquellos que las propagan. "Son simplemente idiotas que no tienen entendimiento", comentó con firmeza, asegurando que muchos de estos individuos probablemente nunca hayan pisado un coche de carreras, y mucho menos uno de Fórmula 1. "Probablemente, solo necesitan que les muestre algunas de esas cosas solo para que me eche unas risas", concluyó el jefe de Mercedes.