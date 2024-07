El fallo garrafal de un comentarista catalán de TVE con la Princesa Leonor y la infanta Sofía del que todos hablan: "¡Esto supera a Juan Carlos Rivero!"

Si durante la pasada Eurocopa, Juan Carlos Rivero, fue el protagonista absoluto por sus fallos a la hora de nombrar futbolistas. Las pifias que cometió el narrador en cada retransmisión se convirtieron en uno de los pasatiempos favoritos de los telespectadores durante la Eurocopa. Pero parece ser que no es el único y ayer TVE fue de nuevo viral por un increíble fallo.

La princesa Leonor y la infanta Sofía han viajado hasta París este fin de semana para apoyar a la delegación española en el marco de los Juegos Olímpicos 2024. A lo largo de estos primeros días de competiciones ha estados en las gradas animando a nuestros atletas. Así, siguieron el partido de dobles de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz o animaron en el estreno de la selección masculina de waterpolo, que también se estrenó con victoria ante Australia. Tras ello, ayer domingo asistieron al partido de la selección femenina española de hockey contra el Reino Unido, un duelo que ha dejado una anécdota con la princesa y la infanta como protagonistas. Y es que durante la retransmisión de TVE, el periodista catalán Amat Carceller confundió a Leonor y Sofía con las jugadoras descartadas del equipo español.

Las descartadas de hoy

La increíble confusión tuvo lugar cuando la cámara enfocó al presidente de la Federación en la grada, acompañado de las hijas de los reyes. "El presidente de la Federación, Santiago Deo, nervioso", afirmó Carceller, para añadir que detrás se encontraban las jugadoras "descartadas para hoy". La narradora que la acompaña, a la exjugadora de hockey Cristina Guinea, no ha tardado en corregir el error del narrador, cuestionando la información y sin acabar de entender si se trataba de una broma: "No... son la princesa...", ha dicho, completamente descolocada y entre risas. Carceller rectificó y continuó con la narración del partido pero ya no pudo evitar que su sorprendente error se volviera viral.

"¡Nooooooo! Esto supera la mayor burrada de Juan Carlos Rivero", "Los comentaristas de TVE son una pena y esto lo pagamos todos" o "Madre mia, en la televisión pública se superan cada día", son algunos de los comentarios que inundan la red social "X".