El famoso streamer que quiere comprar un equipo de fútbol español

Joaquín "El Xokas" Domínguez, un influyente streamer y creador de contenido en plataformas como Twitch y YouTube, que está teniendo una intensa polémica con una empresa de comida envasada porque es su competeencia ha expresado públicamente su deseo de comprar el Deportivo de La Coruña. El Xokas, nacido en Lugo, Galicia, el 13 de abril de 1991, es conocido por su contenido relacionado con videojuegos, especialmente World of Warcraft, y ha alcanzado una gran popularidad en España y Europa. Ha sido en la Cope donde ha mostrado su interés en el club gallego. Le preguntaron si le gustaría comprarlo: "¡Me encantaría! Pero el Dépor es más caro de lo que parece. He hablado con un par de personas y no es tan fácil. Es algo a muy largo plazo, pero amo Coruña, he estado en Riazor y nada me haría más feliz que el Dépor estuviera en Primera", contestaba, después de comentar la agresión que sufrió Ocampos en Vallecas. "Me encanta el fútbol agresivo pero hay que tener mano dura con la 'peña'. Entiendo que eres un chavalín, pero hay que espabilar. Entiendo los piques, sobre todo cuando los jugadores vienen a tu campo". "Esta bien ambiente hostil cuando juegas fuera, es lo bonito del fútbol, que sientan la presión está guapo", explicaba

.

No es la primera vez que El Xokas habla de hacerse con el Dépor. Durante una transmisión en vivo, El Xokas comentó sobre la situación del club coruñés, mencionando que "el Depor está medio en bancarrota" y que, de tener los recursos económicos necesarios, consideraría adquirir el club como una inversión a largo plazo. A pesar de su entusiasmo, reconoció que el proceso de compra no sería sencillo y que requeriría una cantidad significativa de dinero. Esa vez el Deportivo de La Coruña respondió a los comentarios de ElXokas a través de su cuenta oficial de Twitter, aclarando que el club "no está en venta" y sugiriendo que, si el streamer desea apoyar al equipo, podría comenzar haciéndose socio o llevando la bufanda del club en lugar de la de otro equipo.

ElXokas también habló de cuando estuvo trabajando en el Real Madrid. "Entraba a las nueve y media en Real Madrid TV en Valdebebas, salía a las seis, tenía una hora de camino hasta mi casa en Legazpi, y me ponía a streamear hasta las doce. Mi vida era solo trabajar, pero el que algo quiere", decía. Ganaba 1.600 euros al mes. "Era la época de Doncic, que sabíamos que iba a acabar en la NBA. Teníamos un equipazo, y es que aunque yo no tenía ni idea de ACB o de la NBA, era muy divertido ver los partidos". Toco cambió:"Empecé a ganar 'pasta como streamer. Hubo una expansión del WOW que lo petó. Y me mantuve intentando ser el mejor, luego fue subiendo la audiencia, y lo que antes hacías para 3000 personas y no pasaba nada, terminó saliendo con 15000 personas y apareces en todas partes",