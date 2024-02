Cañizares sobre la agresión obscena a Lucas Ocampos: “El caso de Jenni Hermoso de inmediato se politizó”

Un menor, aficionado del Rayo Vallecano, tocó el trasero de Lucas Ocampos con un dedo cuando iba a sacar de banda. El Sevilla pidió a LaLiga que tomase medidas por un gesto que calificó de “obsceno” y LaLiga denunciará ante la Ficalía de menores lo sucedido. Muy critico al respecto se ha mostrado Santi Cañizares, que no dudó en aludir a lo que sucedió con Jenni Hermoso el pasado verano

Cuestionado por lo sucedido con Lucas Ocampos, el que fuera capitán del Valencia dijo en Radio MARCA: “No me hace ninguna gracia y veo a la gente riéndose. Hay mucho niñato y hay que meterlo en vereda no solo en Vallecas, sino en toda España. Pero a dónde nos dirigimos, ¿a que esto pase y nos riamos?”

Aplaudiendo el comportamiento del argentino, Santi Cañizares continuó: “Ocampos estuvo muy bien. Son situaciones en las que tienes que luchar entre lo que te molesta y lo que te apetece y lo que es lo correcto. Si estás tú sólo le pegas un guantazo, pero lleva la camiseta de un club y él honró la camiseta del Sevilla”

“Si es verdad que en este país perseguimos una igualdad real, no he visto a ningún político esta mañana manifestar sobre esto. Y cuando ha pasado en el fútbol femenino se ha manifestado al momento y todos a la vez. Esto no puede causar una risa por ser un hombre, al final no vamos a creer lo de la igualdad real”, criticó.

“Si el caso de Jenni Hermoso de inmediato se politizó y fue portada, no digo hacer algo parecido, pero dónde queda la igualdad real. ¿Va a quedar impune, no va a haber consecuencia, no va significar una reivindicación para los futbolistas que muchas veces y muchas ocasiones son increpados e insultados por motivos sexuales? A mí me han dicho barbaridades por teñirme el pelo. ¿El futbolista masculino tiene que aguantar todo?”, planteó Santi Cañizares.

1754772483054399948

Lucas Ocampos, en la misma línea que Cañizares

Tras la agresión obscena que sufrió en Vallecas, Lucas ocampos pidió al final del encuentro, que terminó con la victoria por 1-2 del Sevilla, que LaLiga “tome con seriedad” el gesto de ese “tonto”, porque “si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar”.