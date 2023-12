La felicitación del Athletic a Osasuna por el día de Navarra incluyéndolo en Euskal Herria

El pasado tres de diciembre el Athletic Club de Bilbao felicitó al Club Atlético Osasuna por el día de Navarra. "Hoy, 3 de diciembre, #NafarroarenEguna. Desde Erribera a Pirineos, zorionak a tod@s l@s navarr@s. Egun zoriontsua izan dezazuela! #AthleticClub #MadeInEuskalHerria 🦁", dijeron. Un tuit que no sentó bien a muchos aficionados que replicaron que era una falta de respeto.

"¡Qué falta de respeto a nuestra bandera, nuestra historia y nuestra tierra. Que haga esto una institución con el @AthleticClub", dijo un seguidor. "Castellanos poniendo la ikurriña el día de Navarra,con imágenes de navarros...no me sorprende que el vizcaíno medio se apropie de cosas ajenas pero esto me parece tan ridículo que como navarro me causa hasta risa.Alardean de lo que quieren ser y no pueden.Orgulloso de ser navarro", comentó otro usuario. "Y esta mierda de felicitación solo demuestra no que no tenéis ni puta idea de Navarra. Planchaikurriñas", comentó otro.

"¿Cuando se hará justicia y el País Vasco volverá a formar parte del Reino de Navarra?", se preguntaba otro.

La polémica terminó al día siguiente y quedó ahí en una anécdota.