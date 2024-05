Félix Revuelta: «El problema de este país es que no amamos la bandera. Lo que hay son tribus»

Félix Revuelta (Burgos, 1947) creó un imperio de la nutrición con su empresa Naturhouse. Desde hace años intenta trasladar su éxito en los negocios al fútbol como propietario de la Unión Deportiva Logroñés, con la que consiguió tener un breve paso por Segunda División. Todo eso lo cuenta en el libro «El fracaso es el principio del éxito», escrito por el periodista Pedro Luis Gómez, en el que no pierde de vista la política.

¿Cómo se le ocurre meterse en el fútbol?

Es muy complicado, pero yo todo lo hice por amor a mi tierra, porque en un momento en Logroño se quedaron sin referencias deportivas de ningún tipo y el alcalde Tomás Santos me llamó cuando yo estaba veraneando en Marbella y me dijo. «tienes que echarnos una mano». El balonmano no tenía espónsor y probablemente no podía continuar en la Asobal por no tener presupuesto y es como empezó mi relación deportiva con Logroño. Le eché una mano con el Naturhouse de Logroño, que estuvimos diez años de espónsor; al año y pico me pidió ayuda para el voleibol femenino y también le eché una mano y luego hablamos del Logroñés, que ya llevábamos tres años sin fútbol profesional en la ciudad, que sólo había fútbol regional. Y me pidió si podía rescatar el Logroñés. Mandé un financiero a ver el tema y aquello era un desastre. Era un club que estaba en Tercera División, debía 13 o 14 millones a las administraciones aparte de otras deudas, siendo sociedad anónima llevaba tres años sin presentar balances, fiscalmente estaba sancionado por todas partes. Aquello era irrecuperable. De todas formas nosotros hicimos una propuesta a la administración. No aceptó y nosotros nos quedamos libres. Pasé del tema y le dije al alcalde «he hecho todo lo que he podido y ya no puedo hacer más» y ya me quedé tranquilo. Pero al poco tiempo ya no fue alcalde y vinieron dos personas de Logroño, el presidente del Varea y uno de sus colaboradores. El club estaba en Tercera y podía subir a Segunda B, pero tenían un partido en Extremadura y no podían acudir al partido porque no tenían dinero para el viaje. Les faltaban diez mil euros y les dije os doy los 10.000 euros pero me ponéis publicidad de Naturhouse en las camisetas, me pasáis los gastos y una serie de condiciones que les pedimos. Y ascienden. Pero a los dos meses vienen y me dicen «estamos en Segunda B y no tenemos dinero para jugar en Segunda B». Y dije ¿qué hacemos aquí? Entonces hablé con el alcalde y le digo ¿qué te parece si cojo el equipo, lo refundo con la marca Logroñés, hacemos un escudo, montamos un proyecto, una sociedad anónima deportiva y montamos una empresa seria? Y así empezamos hace ya 14 o 15 años.

Muchas veces en estos proyectos hay mucha prisa por conseguir el éxito. ¿El suyo es un proyecto más a largo plazo?

Exacto. Los primeros años apostamos fuerte para ver si podíamos subir a Segunda y apostando fuerte no hicimos nada. Hemos jugado tres o cuatro playoff, uno lo ganamos y subimos a Segunda, pero tuvimos la mala fortuna de que ese año con el covid los aficionados no podían acudir al estadio. Y un equipo recién ascendido si no tiene a su afición es débil. Aguantamos hasta el final, pero bajamos a Segunda B el último partido. Se nos complicaron todos los resultados y bajamos otra vez. El año pasado no sé qué pasó, teníamos un equipo para estar arriba y fue un desastre y bajamos a Segunda RFEF. Aquí el fútbol siempre ha fracasado porque no tenía instalaciones, era un club ficticio que dependía de un campo municipal, de campos que les prestaban para entrenar, Desde el principio insistí en que teníamos que hacer una ciudad deportiva, más grande o más pequeña, y al final después de muchos años logré comprar unos terrenos al lado de Logroño y construir una ciudad deportiva que es la envidia de todo el mundo. Y yo creo que tenemos las bases para el proyecto definitivo. Los chavales juegan en su campo y este año se ha visto, todos los equipos que tenemos están lideres, hasta las chicas, que pensábamos que íbamos a pasarlo complicado porque aquí no había, compitiendo con equipos de ciudades más grandes como Santander o Salamanca. Y el proyecto tira para delante. Vamos a ver si este año tenemos la suerte de que asciendan los dos equipos que nos bajaron, el primer equipo y el Promesas, que estaba en esta división en la que estamos ahora.

¿La ciudad deportiva es la clave de todo?

Es una maravilla. Ahora ha venido gente de la Federación de Fútbol porque querían buscar sedes para el Mundial y vieron la ciudad deportiva y dijeron «aquí puede quedarse un equipo». Podemos apostar por eso. Tenemos una residencia también para los jugadores en el centro de Logroño, un edificio que tengo yo y que convertimos en 24 apartamentos y ahí están todos los jugadores que quieren o los juveniles que no se pueden pagar una casa y lo pagamos nosotros.

¿El deporte es un buen soporte publicitario para su empresa? Naturhouse estuvo muy ligada al balonmano durante mucho tiempo.

Han sido muchos años, conseguimos jugar Copa de Europa y el equipo se ha asentado en la primera fila. Sigue sin espónsor, pero hay una afición buena y han sabido crear un proyecto muy bonito.

«Estamos mirando de hacer lo que ha hecho el Girona a ver si tenemos la misma suerte»

¿El Girona es un modelo para usted como club?

Me hicieron una entrevista hace poco en una radio y me preguntaban ¿usted se acuerda cuando estaban en Segunda de que por estas fechas estaban cinco puntos por encima del Girona? Y fíjate tú dónde está el Girona y dónde estamos nosotros. ¿Qué ha hecho el Girona y qué hemos hecho nosotros? Pues estamos mirando de hacer un poco lo que ha hecho el Girona a ver si tenemos la misma suerte. En la vida lo que es bueno hay que copiarlo. Los japoneses han sido la primera potencia del mundo muchos años y empezaron copiando. Hoy ya no copian, son ellos los que crean. Pero al principio hay que copiar. Y si hay una persona que lo hace mejor que yo tengo que copiarle para hacerlo igual. Lo más importante es aprovechar el talento de los demás. El Girona lo ha hecho muy bien y mira dónde está, clasificado para la Champions.

¿Cómo ve ahora a Cataluña, que ha sido tan importante en su vida personal y profesional?

Yo me siento catalán y me siento riojano. Riojano de nacimiento y porque tengo amigos de la niñez, familia. Y luego catalán porque mis dos hijos son catalanes y Cataluña me lo ha dado todo. Yo la amo, pero hoy día mi Cataluña no es lo que era. Ya me gustaría. Yo siempre lo digo, es muy fácil que Cataluña volviera a ser lo que era, pero los políticos son ineficaces y son lo peor que hay. Los políticos nada más tenían que pensar una cosa, cómo era Cataluña hace cuarenta años y cómo es ahora, qué hacíamos en Cataluña hace cuarenta años y qué hacemos ahora. Hace cuarenta años éramos la locomotora de España, la región que envidiaban todas las regiones de España, por su riqueza, por su sabiduría, por todo, era una región abierta. Allí llegaban de todas partes de España, de todas partes del mundo y eran aceptados. ¿Qué hacíamos? Pues hacer lo mismo. No lo cambies. Pero empezaron que si la inmersión lingüística, que si la raza, que si las tribus y se han cargado Cataluña. Cataluña ya al ritmo que va se va a quedar en la cola de España. Esto es lo que a mí me apena porque he conocido la riqueza de Cataluña y estoy conociendo otra cosa que no tiene nada que ver.

«Se han cargado Cataluña. A este ritmo va a quedar a la cola de España»

Ese inspirarse en los demás del que habla para el fútbol ya lo ha aplicado en sus empresas. ¿Era habitual que los empresarios españoles viajaran a Estados Unidos para aprender?

Es otra de las cosas que tengo que decir de Cataluña. Los catalanes siempre estaban en todos los mercados. Yo aprendí a viajar al extranjero sin hablar idiomas, que los hablo fatal, porque el mercado catalán se movía por todo el mundo. Yo iba a Estados Unidos y me encontraba a empresarios catalanes. He ido a Suiza y veía a empresarios catalanes cuando en el resto de España aún no se movilizaban tanto. Los catalanes estaban en vanguardia en ese aspecto, hoy día es al revés. Vas a cualquier lugar y hay más empresarios de Andalucía y de Madrid que de Cataluña, no sé qué está pasando, todo esto ha cambiado. En aquella época estábamos siempre fuera. El ejemplo es Sangre de Toro, el vino catalán, que era el más vendido del mundo. Ahora ya no.

¿Cataluña antes miraba hacia afuera y ahora mira hacia dentro?

La alcaldesa que teníamos, [que decía] el aeropuerto, no. Pero vamos a ver, señora, qué zoquete. No tiene ni idea. La apertura del aeropuerto de Barcelona, que se tenía que haber hecho hacia Oriente, es el futuro, donde hay millones de indios, millones de chinos, que van a ganar mucho dinero. Madrid tiene Latinoamérica e Hispanoamérica, que eso va a menos. Pues nada, no se amplía el aeropuerto porque la señora decía que ahí había un río con unos pajaritos. Es que es para matarlos. Así todo. Todo lo que hacen va a fastidiar, no tienen ninguna lógica, no saben lo que es ganar un euro porque se lo damos de nuestros impuestos. Es que es un desastre. Menos mal que se ha quedado con la Copa América ahora, porque ha estado a punto de quitársela Málaga y Valencia. Y así. El gran problema que tiene Cataluña es que el talento se ha ido y cuando se va el talento se quedan los mediocres, se queda allí lo peor. Así está.

¿Cree que esto puede dar la vuelta en poco tiempo?

Con las elecciones va a ser un caos. Han salido dos o tres partidos más y eso va a ser un cisco. Lo miro con pena porque en la época antigua se veía venir pero aún quedaban soluciones. Pero la desaparición del Estado en Cataluña fue desde el principio. Porque ya empezaron los independentistas a hacerse los dueños del cortijo y fueron todo cesiones y cesiones y los que vivíamos allí que éramos catalanes y españoles estábamos abandonados totalmente. Y así ha ido.

Cuando ve propuestas como la de Junts de multar a las empresas que salieron de Cataluña, ¿qué piensa?

Esta gente que se siente demócrata está fuera de la realidad jurídica. Eso no es jurídicamente posible, una inseguridad total. Con ese anuncio, lo único que hace este tonto, porque es tonto, es que no quiera ir nadie a Cataluña, que ninguna empresa quiera ir a Cataluña por si vienen amenazando a los empresarios. Tenemos que tener libertad de acción y no por capricho. Uno puede montar una empresa donde le dé la gana, pero los empresarios, que siempre buscamos lo mejor, localizamos una empresa donde tiene que estar. Porque tengo las materias primas, porque tengo los trabajadores, porque tengo mercado. Cuando me fui de Cataluña me criticaron que si me iba a Madrid por los impuestos. Y yo le dije a uno que me criticó, que era uno de estos independentistas, «tú eres tonto». Yo me hubiera ido a Irlanda, que allí no pago nada. Me fui a Madrid porque allí tengo el mercado y he cambiado el mercado de siete millones en Cataluña por siete millones en Madrid. Porque yo busco beneficiar a mi empresa. Algún político de La Rioja me dijo ¿por qué no vienes a La Rioja? Pues porque no tengo mercado, si hubiera tenido siete millones me hubiera ido a La Rioja. Cada empresa tiene su punto de localización. Las empresas industriales antiguamente estaban donde había minas, las industriales de acero buscaban las minas de hierro, de carbón porque trasladar el carbón y el hierro a mil kilómetros era una tontería. Mejor ponerla al lado. Ya vas a tener que transportar el producto ya hecho para venderlo. Los empresarios buscamos esa lógica y no tiene que venir un político a decir si nos tenemos que poner aquí o nos tenemos que poner allí. Y eso que los políticos a veces sí hacen para que las empresas radiquen en un punto, pero no castigándolos sino dándoles, premiándolos. Pero si este señor castiga no va a ir nadie a Cataluña. Y si el Gobierno español que tenemos en este momento permitiera esto yo me iba de España. Lo siento mucho. Y me siento muy español. Es de tontos. Lo hacen todo al revés.

¿Fue una oportunidad perdida la de Inés Arrimadas cuando ganó las elecciones?

Totalmente. En Cataluña siempre tiene que haber un partido de centro porque el PP allí no tiene la marca, por lo que sea. Consideran que es fascista, consideran que es español y hay que jugar con un partido que sea español y catalán, que la senyera también es correcta, Logroño también tiene bandera y no pasa nada. Y tú puedes ser catalán y español. Esto es lo que no se ha hecho bien por el PP y ahora es muy difícil y con los niños educados en el separatismo más difícil aún. Estamos perdidos totalmente. Ciudadanos creó una imagen neutra y tuvo éxito, lo apoyó mucha gente. El problema es que se eligieron líderes muy jóvenes que luego se perdieron, no supieron asentarse. Yo era amigo de Rivera y le decía: «hijo mío, no tienes que ser presidente ahora, ya te llegará tu turno». Se volvieron locos. Y en vez de seguir trabajando en Cataluña se metieron en Madrid y fue un desastre. Inés Arrimadas cuando ganó las elecciones tenía que haber intentado gobernar y no lo hizo, nos desilusionó a todos los que estábamos allí. Es un partido que lo crearon amigos míos. Fue una oportunidad que perdimos y ahora es difícil ocupar esto porque ya parece que va a desaparecer tristemente. Se perdió una oportunidad por Ciudadanos en Cataluña y se perdió una oportunidad en Madrid. Porque hubo un momento en que Ciudadanos tenía que haber pactado para hacer un gobierno con quien fuera y no ponerse a la contra y desaparecer como ha sido así. Esos son errores que se pagan y si se aprende para eso están los fracasos. A ver si aprendemos.

Pero no todo el mundo es capaz de recuperarse como usted.

Esa es la cultura que tenemos que tener, la cultura del self made man, del hombre hecho a sí mismo, que eso muy común allí y así va Estados Unidos. Siempre hay una avanzadilla de gente que innova, chicos que inventan una cosa, inventan otra y lo llevan en los genes, en el ADN.

«Los jóvenes están saliendo débiles, muy blanditos, porque se les está facilitando todo»

Su vida no ha sido fácil. Habla en el libro del fallecimiento de su abuelo, del de su padre, y usted con 21 años tiene que hacerse cargo de la familia.

Esas cosas te endurecen. Te endurecen y te hacen más fuerte. Yo siempre digo que es más complicado luchar para uno que lo tiene fácil que para uno que lo tiene difícil. Los que lo tenemos difícil no tenemos más remedio. El problema que tenemos en la sociedad española es que estamos facilitando mucho las cosas a los jóvenes. Están saliendo muy blanditos, muy débiles, porque se les está facilitando todo. Eso es un defecto de la sociedad y como eso no se corrija es el decaimiento de las civilizaciones y de los países y de las sociedades. La gente tiene que ser ella y no tiene que venir «papá Estado» a darles cosas que no tiene que darles. Entiendo que tiene que dar a los mayores que tienen necesidades. Cuando veo un anciano pidiendo limosna por la calle, le doy siempre. Cuando veo un joven, no. Digo «coño, que trabaje». Porque no quieren trabajar y eso es un problema. Y así no hacemos un país. Luego «es que no hay trabajo». Claro, mientras estéis cobrando el paro no hay trabajo. Por supuesto. Yo siempre he dicho que la ley que apuntó el presidente Aznar de que al tercer empleo rechazado por un señor que cobra una prestación, que se la pagamos todos, que no nos damos cuenta pero la estamos pagando todos con nuestros impuestos, se le tenía que decir «pues te la quito». Porque tienes que trabajar y ya has rechazado dos empleos y este es el tercero y no puede ser. Y hoy día la gente rechaza empleos a gogó y no pasa nada. Además te llegan y te dicen «nada más vengo a presentarme para que me firme usted aquí». Qué cachondeo es este. Esto hace sociedades débiles. La historia nos lo dice. Yo soy muy aficionado a la historia y la historia de Roma nos lo dice, cuando Roma empezó a perder la fuerza fue cuando sus ciudadanos se hicieron débiles. Lo tenían todo, eran los reyes el mundo, pensaban que eran los mejores, pero es que hay otros que te van a comer. La vida es así. Por eso yo cuando decidí escribir mi libro dije lo voy a hacer por si esto le sirve a algún chaval joven que está indeciso. Hay que intentarlo. En Estados Unidos toda la gente joven lo intenta. Fracasa y vuelve a empezar, fracasa y vuelve a empezar y así surgen empresas que vienen de abajo. Coges el ranking de empresas de Estados Unidos y un 60 por ciento son empresas que empiezan de nada.

Usted dice en el libro de que debería volver el servicio militar.

Porque eso sería un endurecimiento para nuestra juventud. El problema que tiene este país es que no amamos la bandera, no amamos a nuestro país. Son tribus lo que hay, la tribu catalana, la tribu galega, la tribu tal, la tribu cual y dentro de poco esas tribus también se separarán, ya lo verá. Porque esto va así. Si por casualidad logra Cataluña independizarse va a salir Tabarnia, que ya está montada. Y luego saldrá otra. Esto es un poco el empequeñecimiento de la sociedad. Y esto es consecuencia de que no existe un vínculo unitario. Cuando yo estuve en la Guardia Civil yo tenía amigos extremeños, granadinos, vascos, gallegos, catalanes... Y allí hacíamos comuna, éramos todo uno y esto es lo importante. Conoces un montón de gente y te das cuenta de que son iguales que tú, con distinto acento, con distintas comidas, con distintas vivencias, pero son españoles. Esto se ha perdido en España. Hay un libro que siempre recomiendo, que es «Liderazgo, de Kissinger, y él habla de cinco personalidades que le han impresionado y uno es Lee Kuan Yew, que fue el que hizo de Singapur lo que es hoy día. Era una de naciones más complicadas, formada por indios, chinos, malayos y logró unirlos a partir del ejército y el mismo idioma. El inglés, porque si no se hubieran peleado. Inglés, punto, Y luego el ejército y una bandera. Y tuvo dificultades para montar el ejército porque se lo ofreció a los americanos y a los ingleses y se lo negaron porque tenían miedo a los otros. Fue Israel quien formó el ejército de Singapur, que hoy es el segundo país por renta per cápita del mundo. Y aquí tenemos que poner traductores en el Senado y en el Congreso para que se entiendan. Tenemos que hablar castellano.

Portada del libro «El fracaso es el principio del éxito» Editorial Deusto

¿Qué le dejó su paso por la Guardia Civil?

Disciplina, nobleza, orden, la bandera, amor a España, compañerismo y querer a los demás. Porque la mili te hace querer a los demás. Estando en la Guardia Civil se mató mi padre en un accidente y todos mis amigos me acompañaron, me acogieron como mi familia. Y esto sucede en el servicio militar. Hay una foto en el libro de cuatro guardias civiles que estábamos sentados en una mesa. Eran mis compañeros que estábamos en la escuela de gastadores y son los que fueron mi familia durante los momentos más duros de mi duelo.

¿Un riojano tiene que estar implicado en una bodega?

Siempre. En Logroño la cultura del vino hace que desde niños vivamos con las bodegas. Antiguamente cada casa de campo tenía su bodega. Y cuando ya empezaron los controles de alcoholemia, que no podías coger el coche para ir a las bodegas, la gente se hacía una bodega en los sótanos para tener su bodega debajo de casa. Tengo amigos de la Sociedad Civil Catalana a los que he invitado a la bodega porque trabajamos mucho para la unidad de España y en contra del independentismo y hemos hecho una reunión en mi bodega. Las bodegas son para recibir a los amigos, comer unas patatas con chorizo,.unas chuletillas al sarmiento y beber un buen vino de Rioja. Eso es una cultura que el que el que vive en el campo la tiene seguro y muchos que viven en la ciudad. Mi hermana tiene su bodega, pero yo, como no tengo casa en Logroño, tengo mi bodega, pero ya profesional. Ahí me permite hacer comidas con mucha gente y además lo he hecho siempre. De Cataluña he traído autobuses de amigos. Es una cultura que la hemos mamado desde niños. A mí mi abuela me daba pan con vino y azúcar para merendar. Una tostadita de pan regada con vino y azúcar y eso era un sabor maravilloso.