Fernando Alonso explota contra Red Bull por lo que le han hecho en Monaco

Los segundos libres han torcido un poco el optimismo español en el Gran Premio de Monaco de F1. El español Carlos Sainz (Ferrari), que había liderado los primeros, se ha chocado en los segundos y Fernando Alonso, que había quedado en segunda posición, luego ha sido superado por Verstappen, Leclerc y el propios Sainz. Aunque las posiciones dicen menos que los tiempos. El cuarto, Fernando Alonso, está a 0,220 segundos de Verstappen. Es decir, la igualdad es máximo en el circuito de Monaco porque todos saben lo importante que es salir cuanto más arriba mejor. No es un Gran Premio donde se pueda adelantar y quien logre la pole este sábado partirá con ventaja.

Fernando Alonso comenzó marcando un modesto primer tiempo por encima de 1:15, aunque en esta segunda sesión se verían cronos mucho más competitivos, casi a ritmo de calificación. Al contrario que en la primera sesión de libres, los equipos sí se decantaron por probar las gomas blandas de cara al sábado. Esto hizo que la cabeza de la clasificación momentánea cambiara constantemente de dueño, conforme aumentaba la temperatura de la pista y los neumáticos. Aunque todo parecía seguir el mismo guion que en la primera sesión, cuando Sainz y Alonso se colocaron a mitad de sesión como los más rápidos, separados por apenas una décimas. En la recta final, Sainz protagonizó el susto de la tarde, cuando se fue contra el muro a la salida de la zona de la piscina, dañando el eje y provocando una bandera roja cuando restaban 15 minutos. Antes, Leclerc ya se había puesto segundo por detrás de Verstappen, echando del 'podio' a Alonso y confirmando que Ferrari es una opción real, como la del asturiano, para luchar por una victoria que rompería el dominio de los austriacos.

No está claro si a Fernando Alonso se la ha pasado el cabreo que tenía en la primera tanda de entrenamientos cuando tuvo que bajar la velocidad en su vuelta rápida porque Checo Pérez se le cruzó en el camino cuando estaba en sus vueltas lentas y no se apartó. En vez de dejarle espacio, le molestaba y Fernando Alonso, que quería correr, que quería ganar segundos al crono estalló, indignado por lo que hacía el Red Bull ""Lo de estos tíos es increíble...", decía el piloto español por radio a su equipo, Aston Martin, sin esconder que no aguantaba más la rabia. Desde el box le pedían tranquilidad y le decían que tenía que estar contento con sus tiempos, pese a todo: "Lo has hecho lo mejor que has podido".

Pero el gen competitivo de Fernando Alonso no se calma con palabras, sólo con hechos, con victorias. Se le quedó un gusto amargo en la boca y quería venganza, quería hacérselo pagar . ""¡No me importa! En mis vueltas lentas estaré en medio de las trazadas", decía antes de acabar la prueba y comenzar los segundos entrenamientos.

Ha sido en los segundos entrenamientos cuando también ha tenido pique con Russell, que le ha adelantado por fuera: "¿Podemos adelantar por fuera de la pista o qué?", preguntaba Fernando Alonso con toda la intención del mundo.