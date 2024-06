El feroz ataque de un activista de Vox a Ana Peleteiro tras hablar de la españolidad: "Lo que deberías hacer..."

Ana Peleteiro se ha convertido en una de las grandes noticias del atletismo español en Roma. Su oro en triple salto es un éxito y un anuncio de lo que puede pasar en París, en los Juegos Olímpicos. También, un alegato contra el racismo. Peleteiro, que contestó a los racistas en las redes antes de competir, lo volvió a hacer tras recoger la medalla de oro en el podio y sonreír orgullosa cuando sonaba el himno español.

"Mi madre biológica es de Coruña, mi padre imagino que será negro, porque si no este color no sé a qué se debe, y he sido criada por dos personas gallegas también, con cultura gallega. Soy más española que la gran mayoría de los españoles. Me siento súper española, siempre alardeo de la suerte que tengo de vivir en España", aseguró en una entrevista en Relevo.

"A mí nunca me habían dicho nada por estar con la bandera de España, nunca en mi vida. Nunca porque tengo apellidos muy españoles y eso a la gente ya le agrada más, ¿no? Ya eres más pura, como dicen ellos. De pura cepa, supuestamente. Hoy en día ya me dirás tú qué española hay de pura cepa cuando estuvieron aquí los árabes ochocientos o novecientos años. No hay nadie puro", contesta al periodista, porque hace tiempo que decidió no callarse. "La ignorancia llega a niveles extremos en la sociedad, pero la gente buena y la gente realmente española es consciente de la realidad. Son conscientes de que la mezcla y el mestizaje es un regalo", añadió.

Unas palabras que ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales y una especialmente dura.

¡Eres muy cansina!

El, muy conocido por su militancia con este partido, incendió las redes con sus ataques a Vinicius o cuando un usuario realizó un montaje en el que se podía leer un mensaje del propio Ndongo afirmando que estaba siendo tiroteado en las puertas de Ferraz. Ahora ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica tras su ataque a Ana Peleteiro y a su "españolismo".

"Lo que deberías hacer, Ana Peleteiro, antes de hablar de los orígenes de los demás, es encontrar los tuyos. Quienes eran tus padres y por qué decidieron no hacerse cargo de ti. ¡Es que eres muy cansina!. Dedícate al deporte que se te da bien y déjate de historias", ha escrito Ndongo en su perfil de "X".

La polémica está servida.