El "negro de VOX" dispara contra Vinicius: "Se nos ha ido de las manos"

El Real Madrid logró pasar a los cuartos de final de la Champions tras empatar a uno contra el Leipzig. Uno de los movimientos virales en redes sociales tuvo como protagonista al conocido simpatizante de VOX, Bertrand, más popularmente conocido como "El Negro de Vox". "Soy madridista hasta la médula y pienso que esto ya se nos ha ido de las manos ¡Vinicius cada vez más incontrolable! Sí que se meten con él pero a veces se pasa tres pueblos. Más centrado en los líos que en el fútbol. Sería el mejor del mundo si se centrara exclusivamente en el fútbol", afirmó Bertrand Ndongo.

Tras su comentario, muchos aficionados le reprocharon que no era madridista. Estos ataques no le sentaron bien y puso horas más tarde otro tuit haciendo alusión al periodista de "El Chiringuito", Juanma Rodríguez, que también dijo lo mismo.

"Lo mismo que he dicho y me están llamando “anti-madridista. ¿También lo es @juanma_rguez? Lo digo porque me ha pasado exactamente lo mismo, lo he pasado FATALLLLLL", concluyó.