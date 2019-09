Ferrari consigue un “amargo” doblete en Singapur

No muchos en Ferrari esperaban el resultado final del Gran Premio de Singapur. Ni siquiera muchos en la F-1. La exhibición de Leclerc en la clasificación y su buena salida no hacían presagiar el desenlace que tuvo la carrera. En la arrancada el monegasco no falló, mantuvo a raya a Hamilton y controló la prueba con total autoridad. El piloto que se ha convertido en la referencia de Ferrari volvía a estar arriba, sin que nadie le "tosiera". Un sueño para miles de "ferraristas". Sin embargo, su compañero Vettel “tiró” una moneda al aire y fue el primero en pasar por boxes. Eso le benefició porque lo hizo en el momento justo, cuando menos tráfico encontraría y cuando los neumáticos ya amenazaban con degradar a lo bestia. Y la jugada le salió bien. Cuando Leclerc paró de repente se encontró por detrás de su compañero. Los cálculos de Ferrari no funcionaron bien y en la "Scuderia" pensaban que su joven figura regresaría a pista justo, muy justo, aunque por delante. Pero algo falló, tanto en los ingenieros como en el propio Leclerc, que no rodó a la velocidad que debía en esas vueltas decisivas. Luego, la salida a pista del coche de seguridad en tres ocasiones y la extrema dificultad para adelantar en este circuito le obligaron a mantenerse detrás, en segunda plaza y sin la intención de superar a su compañero.

Por detrás, también se libró una batalla importante porque Verstappen logró superar a Hamilton en la estrategia de boxes. No fue el día de Mercedes.

A Carlos Sainz no le fueron las cosas bien. Salía séptimo y en la primera vuelta un toque con Hulkenberg le costó un pinchazo y desajustar la configuración del coche. Pudo volver a boxes, sustituir neumáticos y “empezar” una nueva carrera con vuelta perdida. Pero el tesón, la salida a pista de los coches de seguridad y algunos abandonos casi provocan que Sainz consiguiera sumar un punto. Finalmente acabó 12º.

Clasificación:

1º Sebastian Vettel Ferrari

2º Charles. Leclerc Ferrari + 2"3 61

3º Max Verstappen Red Bull + 3"5 61

4º Lewis Hamilton Mercedes + 4"4 61

5º Valtteri Bottas Mercedes + 7"0 61

6º Alex Albon Red Bull + 10"5 61

7º Lando Norris McLaren + 13"3 61

8º Pierre Gasly Toro Rosso + 14"2 61

9º Nico Hulkenberg Renault + 15"1 61

10º Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 16"7 61

11º Romain Grosjean Haas + 22"9 61

12º Carlos Sainz McLaren + 24"0 61

13º Lance Stroll Racing Point + 28"1 61

14º Daniel Ricciardo Renault + 24"6 61

15º Daniil Kvyat Toro Rosso + 32"6 61

16º Robert Kubica Williams + 41"9 61

17º Kevin Magnussen Haas + 79"2 61

El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi.