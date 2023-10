La FIA investiga a Lance Stroll por comportamiento improcedente tras la calificación

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) afirmó que tienen "conversaciones con Lance Stroll, en relación con varios incidentes que pueden haber contravenido las reglas, políticas y procedimientos de la FIA". Este hecho sucede tras la carrera del pasado sábado.

"Lo vemos en el fútbol constantemente y los pilotos también son humanos", dijo el director del equipo, Mike Krack. Pero la FIA no tiene la misma opinión. Lance habló alto y claro. "Estamos en un bache que no mejora. La frustración está, creo, en todo el grupo ahora mismo. Es decir, queremos hacerlo mejor, queremos mejorar, pero ahora mismo es una batalla continua. He hablado con Henry y es como un hermano para mí. Pasamos juntos por las frustraciones y pilotamos juntos, así que todo bien", dijo.

Puede existir algún tipo de sanción económica, tal y como sucedió en su día contras empujar a Esteban Ocon en Brasil. "El Oficial de Cumplimiento de la FIA está en conversaciones con Lance Stroll en relación a varios incidentes que pueden haber contravenido las reglas, políticas y procedimientos de la FIA durante el Gran Premio de Qatar", afirma. La FIA conoce el artículo 12.2.1.c del reglamento para investigar y castigar a Stroll por su comportamiento. "Se considerará que un competidor ha cometido una infracción si es declarado culpable de cualquier conducta fraudulenta o cualquier acto perjudicial para los intereses de cualquier competición o para los intereses del deporte del motor en general", sostiene.