El enfurecido mensaje de Ferrari contra Fernando Alonso en la F1

Fernando Alonso es uno de los pilotos más competitivos del circuito de la F1. Eso genera muchas confrontaciones durante las carreras, que luego duran días después, como si fuera difícil olvidarlas. El último Gran Premio de Qatar no fue el mejor para Fernando Alonso, pero acabó felíz. "Estoy contento con el fin de semana, porque después de acabar novenos en Monza (Italia),no sumar puntos en Singapur y ser novenos en Japón, pensábamos que Qatar iba a ser un circuito difícil para nosotros y que no íbamos a puntuar demasiado. Pero el coche fue mas competitivo de lo esperado, a la par de Ferrari y muy cerquita de Mercedes", aseguró el piloto español.

Fue una carrera difícil: "Viéndome tercero en la primera vuelta y con posibilidades de acabar por lo menos en el 'top 5', luego me supo mal cuando me salí de la pista, dañé, creo, un poco el fondo del coche; ya no podía seguir a Charles Leclerc de Ferrari y eso comprometió mi carrera. Así que me queda ese sabor agridulce, por la salida de pista".

Fue con Leclerc con quien tuvo problemas. "Simplemente cometí un error en la curva 2 y me fui a la grava, perdí una posición con George y otra con Charles"", contaba Fernando Alonso. Sucedió en la vuelta 33 del Gran Premio de Qatar. Fernando Alonso se fue a la grava y al volver desde Ferrari, consideran que casi se da con su piloto. Es otro punto de vista: "Si hubiera sido al revés, creo que Fernando habría gritado por radio que su vida corría peligro", aseguró Vasseur, el jefe del equipo de Ferrari. "Creo que ese movimiento tan brusco, que cortó la pista en 90 grados, fue demasiado, pero yo no tomo las decisiones", insistió. Pedía un castigo, aunque los comisarios consideraron que no era para tanto y simplemente hablaron con Fernando Alonso.

Fernando Alonso no dio importancia a ese incidente. La carrera ya fue muy dura sin eso ."De las que yo he corrido, esta ha sido, sin duda, una de las carreras más duras; por las condiciones ed mucho calor y por la humedad que había hoy, mucho mayor que en los anteriores días. No había nada de viento; y en nuestro caso, en la parte derecha del asiento hay un tubo o algo que notaba que me quemaba, en la parte derecha de la espalda y el brazo".

Por eso la FIA ha anunciado que va a tomar medidas para que no pase más: "La FIA observa con preocupación que la temperatura y la humedad extremas durante el Gran Premio de Qatar tuvieron un impacto en el bienestar de los pilotos. Aunque sean deportistas de élite, no se debe esperar que compitan en condiciones que puedan poner en peligro su salud o seguridad", decía en un comunicado. "Al igual que con otros asuntos relacionados con la seguridad, como la infraestructura del circuito y los requisitos de seguridad de los monoplazas, tomará todas las medidas razonables para establecer y comunicar parámetros aceptables en los que se realizan competiciones".

Van a ser más cuidadosos:" Se examinarán las investigaciones de otras pruebas, como las de 'cross-country' en climas extremos, para determinar posibles aplicaciones en pruebas de circuito. El compromiso de la FIA de cooperar más estrechamente entre los departamentos técnicos, médicos y de seguridad bajo el liderazgo de su presidente facilitará este proceso", sentenció.