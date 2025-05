Se filtra el enfado de Fernando Alonso por radio con Aston Martin: "¿Por qué hemos parado?"

El Gran Premio de Mónaco dejó a Fernando Alonso con un sabor amargo. El piloto asturiano vivió una de sus carreras más frustrantes desde que está en Aston Martin, viéndose obligado a abandonar por problemas mecánicos, y dejando claro por radio su malestar con las decisiones del equipo.

Desde el inicio, Alonso ya mostraba signos de incomodidad. La estrategia del muro no convenció al bicampeón del mundo, que se mostró perplejo tras una parada en boxes demasiado temprana, lo que le impidió ganar posiciones. Su reacción por radio fue inmediata y contundente: "Tenéis que explicarme qué estáis haciendo con la estrategia, tenéis que explicármelo", reclamó visiblemente molesto.

La incomprensión fue en aumento cuando añadió: "Como tengamos degradación ahora estamos fuera de la carrera. ¿Por qué hemos parado? Es un misterio".

Poco después, cuando su ingeniero le pidió que aumentara el ritmo, la tensión alcanzó su punto álgido:

"¡No puedo empujar ahora!", estalló Alonso.

Finalmente, con un monoplaza que no respondió y una planificación que no le ayudó, Alonso tuvo que retirarse, cerrando otro fin de semana sin puntos en esta difícil temporada 2025.

Pese a todo, el ovetense no pierde la fe. Su mirada ya está puesta en 2026, cuando el nuevo reglamento técnico entrará en vigor. Para Fernando, el verdadero objetivo es volver a ser competitivo a partir del Gran Premio de Australia, primera cita del calendario del próximo año:

"Si no sumo ahora, no importa. Lo importante es estar arriba en 2026", ha dejado entrever en varias ocasiones.