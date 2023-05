Formula 1: Pérez, “pole”; Alonso segundo y Sainz, tercero

Sesión de clasificación de locura en Miami. Sergio Pérez arrancará desde el primer lugar justo por delante de Fernando Alonso y Carlos Sainz, que aprovecharon su buena vuelta en el primer intento para no verse perjudicados por la suspensión anticipada de la sesión debido a un accidente de Leclerc. Restaban menos de dos minutos y a pesar de que el piloto salió inmediatamente del monoplaza, la dirección de carrera decidió dar por concluida la tanda. Esto enfadó a Verstappen, que en su primer intento cometió un error de conducción y no pudo firmar un buen crono. Y cuando se disponía a subsanar su fallo, se acabó la sesión y tuvo que conformarse con la novena plaza. Tendrá que remontar en un escenario donde los adelantamientos no son tan sencillos como en otros circuitos.

Otra vez tocar escalar y mientras tanto su compañero Pérez le puede recortar puntos en la clasificación y reivindicarse para el equipo deje luchar a sus dos pilotos. El otro gran beneficiado del accidente de Leclerc fue Alonso, que compartirá primera fila y podría ser la gran sorpresa.