Así están las manos de Grosjean un año después del terrible accidente que pudo costarle la vida

Deportes

Romain Grosjean sufrió un terrible accidente que pudo haberle costado la vida el 29 de noviembre de 2020 en el circuito de Bahrein. Su coche se incendió y en pocos segundos se vio rodeado de fuego. Saltó apoyando las manos sobre el quitamiedos, lo que le produjo profundas quemaduras de las que aún se recupera y que le han obligado a pasar por varias operaciones. La última, la semana pasada, en la que se le injertó un trozo de piel.

“Pude sentir que mis manos se quemaban. Normalmente, cuando tocas una superficie que quema quitas las manos rápidamente, pero tuve que mantener las manos apoyadas porque era la única superficie sobre la que podía apoyarme para saltar fuera del coche”, explica el piloto francés en un a conversación con Nico Rosberg en el canal de Youtube del antiguo campeón del mundo. “No sabía si estaba al revés. Son carreras nocturnas, no hay luz en la cabina, así que no ves nada, no sabes dónde estás. Mi pie estaba atascado y estaba tirando con tanta fuerza de mi pierna que podía haberse quedado allí. En algún momento pensé que era mi día, que todo se había acabado”, confiesa.

Recuerda que pensó en sus hijos y que ellos le hicieron encontrar la fuerza para salir del coche. Grosjean, que ahora participa en la Indy Car, en la que quiere seguir compitiendo, enseñó a Rosberg el estado de sus manos. “La derecha está bien, la izquierda está un poco menos bien”, asegura. Puede doblarlas, mejor la derecha, pero en la izquierda se aprecian las quemaduras que le han forzado a una costosa recuperación.