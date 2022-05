Fernando Alonso criticó con dureza a los comisarios del último Gran Premio de Estados Unidos celebrado en Miami y en el que sufrió dos penalizaciones que le dejaron fuera de los puntos. El piloto español de Alpine calificó como “muy injusta” la sanción y aseguró que todo ocurrió por “la incompetencia de los comisarios”. Alonso finalizó en octava posición, pero las dos sanciones le hicieron retroceder hasta el 11º puesto en la clasificación final. Este ataque de Alonso se suma a la queja expresada por días atrás por Laurent Rossi, CEO de Alpine, quien definió todo como “decepcionante” y confesó que era una situación “difícil de aceptar”.

Alonso fue sancionado primero con una penalización de cinco segundos después de un toque con Pierre Gasly y, posteriormente, ya terminado el Gran Premio, dirección de carrera le penalizó con otros cinco segundos por entender que el piloto español había ganado ventaja fuera de los límites de pista en la curva 14. Alonso reconoció que fue el culpable de la primera penalización. “Fallo mío”, dijo en DAZN. La segunda penalización es la que le ha hecho explotar contra los comisarios.

🗣️ @alo_oficial, sobre su incidente con Gasly



"Frené un poco tarde. Entiendo la penalización, fallo mío"#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/ewiPXwcnS9 — DAZN España (@DAZN_ES) May 8, 2022

“La sanción no fue justa. En nuestra opinión fue muy injusta y provocada por la incompetencia de los comisarios, que no fueron muy profesionales y ni siquiera nos pidieron pruebas de que su decisión no era la correcta. No debería ocurrir en la Fórmula 1. Me salté una curva, pero devolví rápidamente el tiempo, pero imagino que como el control de tiempo era justo después solo vieron el color rosa y tomaron su decisión sin pedir prueba alguna”, afirmó en la conferencia de prensa previa al Gran de Premio de España que se corre este domingo en el Circuit de Catalunya.

“Llegamos al final de la carrera con todas las pruebas de esa acción y ya habían empaquetado sus cosas, ni siquiera estaban en su oficina. Al final lo vieron, nos pidieron cinco minutos y creo que tenían el documento ya redactado y no sabían cómo volver atrás, así que fue muy malo. Honestamente, algo que no debería pasar en la Fórmula 1, con sus estándares de profesionalismo”, continuó Alonso.

El piloto de Alpine también se quejó del trabajo de dirección de carrera: “Hemos visto un par de cosas que evidencian que necesitamos mejorar y que se necesita tener conocimientos de carreras para monitorizar las carreras y no creo que exista en este momento. Aquí tenemos un director de carrera nuevo, Freitas, que tiene mucha experiencia en el más alto nivel y lo podremos ver”.