El futuro de Fernando Alonso es una de las grandes incógnitas de la Fórmula 1. El piloto español llega al Gran Premio de España con rumores sobre su futuro después de que antes de la carrera en Australia dejara la puerta abierta a un cambio de escudería. “Correré dos o tres años más. Si es con Alpine será bueno, si es con otro equipo también será bueno”, dijo entonces. Termina contrato con Alpine este año y todavía no se ha pronunciado sobre dónde correrá la próxima temporada. Lo que sí ha hecho el piloto español es fijar una fecha para desvelar cuál será su equipo a partir de 2023.

Preguntado por el posible interés de Aston Martin, Alonso lo negó: “No, todavía no he hablado con nadie”. A continuación, el piloto asturiano contó cuándo tenía previsto que se desvelara su futuro: “Ya veremos después del verano, que es lo que tenía pensado ya desde pretemporada. Ya dije entonces que en verano ya pensaría cuál es la mejor opción”. Estas palabras van en la misma línea que las expresadas por Otmar Szafnauer, el jefe de equipo de Alpine, quien expresó que, a partir del Gran Premio de Gran Bretaña, previsto para el 3 de julio, sería un buen momento para hablar.

Las últimas informaciones divulgadas por periodistas especializados en Fórmula 1 y en el caso de Antonio Lobato muy cercano a Alonso, hablan de que el español continuará en Alpine. El periodista británico Joe Saward avanzó que el asturiano renovaría por dos años con su actual escudería. En la misma línea se manifestó Lobato, narrador de la Fórmula 1 en DAZN: “Se habla mucho de la posibilidad de que Fernando cambie de equipo, porque él mismo levantó la liebre, pero yo creo que el futuro de Alonso está en Alpine”.

Lo único que ha dejado claro hasta ahora Fernando Alonso es que seguirá en la Fórmula 1 hasta que llegue un piloto que le gane “por pura habilidad”. “Me siento mejor que los demás. Cuando venga alguien y vea que me está ganando por pura habilidad, vea que ya no soy bueno en las salidas, no soy bueno preparando el coche o que el coche al otro lado del garaje es un segundo más rápido que yo y no puedo igualar esos tiempos, etcétera, tal vez levante la mano y diga ‘es hora de que piense en otra cosa’. Pero en este momento siento lo contrario, así que me encanta correr”, declaró a la web Race Fans.