El “crimen” de Alpine por los casos de Alonso y Piastri

Restan dos semanas para que se reanude el Mundial de Fórmula Uno y la situación de Alpine no deja de generar todo tipo de reacciones. La salida de Fernando Alonso a Aston Martin para el curso 2023 y la negativa de Oscar Piastri a continuar en la escudería francesa han generado una sacudida que nada tiene que ver con la pelea por el Mundial, pero que está dando más que hablar que los duelos de Verstappen con los Ferrari.

El último en emitir su opinión sobre lo de Alpine ha sido Ralf Schumacher. El alemán ha ofrecido sus conclusiones en “SkySports F1″ y ha vuelto a apuntar directamente a la escudería gala. “Hay muchos rumores, pero una cosa estaba clara: Alpine inicialmente no tenía interés en poner a Piastri en el coche el próximo año porque vio que los conductores jóvenes necesitan una cierta cantidad de tiempo para seguir cogiendo experiencia”. Schumacher continúa: “Cuando tienes una joya de piloto como Piastri, dejar que se vaya es un crimen. Si no eres capaz de hacer los contratos bien, no puedes culpar al joven piloto. Además, su representante, Mark Webber, tiene una relación muy, muy cercana con el jefe del equipo McLaren, Andreas Seidl”.

El ex piloto alemán da nombres propios de lo sucedido y señala a Otmar Szafnauer, el director de Alpine. “Es lo más vergonzoso de todo esto porque el responsable ni imaginó el movimiento de Alonso de cambiarse de equipo”, afirma. “Szafnauer tiene que culparse a sí mismo. Oscar no ha hecho nada malo”, comenta y destaca que Alpine no tenía nada concreto previsto para Piastri la próxima temporada porque creía que Alonso iba a seguir con ellos. Schumacher considera que retomar unas hipotéticas negociaciones entre Piastri y Alpine no es algo real ahora mismo. “Hay mucho roto ahí ahora. Algo así tiene ciertos peligros, pero yo creo que nadie valora trabajar juntos”, afirma.

Ralf Schumacher va más allá y se atreve a vaticinar quién puede ser el compañero de Esteban Ocon la próxima temporada: “Mick Schumacher tampoco ha firmado contrato todavía. Así que sería uno de los candidatos para ocupar ese asiento. Un candidato con velocidad, como se puede Nico Hülkenberg también está ahí. Y luego está la cuestión de Daniel Ricciardo...”, señala ante la posibilidad real de que el australiano abandone McLaren y recale en Alpine. Y todavía restan dos semanas para que se reanude el Mundial.