El temor de Aston Martin a Fernando Alonso: “Se hace difícil...”

Aston Martin ya piensa en el año que viene y el salto de calidad que puede tener su equipo en la F1 con Fernando Alonso. Llega una de las grandes estrellas del circuito y sobre todo, uno de los pilotos más competitivos, que va a exigir a todos el máximo, porque él va a dar el máximo también. Fernando Alonso quiere ganar siempre, con Alpine le está costando y va a pedir a sus nuevos compañeros que se adapten a sus exigencias: “Alonso era el candidato número uno de Aston Martin para sustituir a Vettel por su velocidad, eso es lo primero”, ha asegurado Mike Krack. jefe de su nuevo equipo.

Aston Martin sopesó su decisión, pero cuando la tomaron, ya no tuvieron ninguna duda: “Él puede empujarnos, más que un piloto que no tiene ese calibre. Quizá sea mucho más difícil de lo que es ahora”.

“Lo hemos discutido. Dijimos: ‘¿Cuáles son los pros y los contras? Y llegamos a la conclusión de que es el paso correcto”. Aunque para el equipo sea un “reto”. Tiene que cumplir con la promesa de que el coche va a tener las prestaciones que le va a pedir Fernando Alonso: “Normalmente, los pilotos con esta experiencia, no tienen este deseo de ganar. Normalmente, este deseo baja, especialmente si ya han ganado”, decía Krack, pero Alonso rompe con esa tónica. Él tiene experiencia y muchas ganas: “Fernando tiene esta combinación única de velocidad, hambre, motivación y experiencia. Para nosotros, es el candidato perfecto”. Ahora hay que saber llevarlo: “Creemos que tener a alguien como Fernando es muy, muy importante para dar el siguiente paso como equipo. Hay que aprender a gestionar a los campeones, algo que ya hicimos con Sebastian. Porque estos pilotos son muy exigentes, son bastante difíciles de gestionar. Ni siquiera diría que Sebastian es tan difícil de gestionar si eres transparente, honesto y directo. Y creo que lo mismo ocurre con Fernando”, insiste.

Y eso puede tener un pequeño problema. Bueno, no tan pequeño. “El inconveniente podría ser que si el coche que entregamos no es lo suficientemente bueno, entonces sabemos que se hace difícil. Pero se hace difícil con todos los pilotos si el coche no es lo suficientemente rápido”.

Espera que ese momento no llegue: “Las dificultades surgen cuando las expectativas no se corresponden con los resultados, o cuando no es franco. El sabe muy bien cuando viene aquí que probablemente no ganaremos la primera carrera juntos. Pero puede estar seguro de que lo daremos todo y escucharemos lo que tenga que decir. Y si no podemos cumplir con algo tenemos que decírselo, de forma abierta y transparente: ‘Mira, esto no lo podemos hacer. Con todas las posibilidades, esto es lo que podemos hacer después’. Creo que si tenemos este tipo de diálogo, no va a ser problemático”, dice para explicar qué va a hacer si surgen problemas.

En el equipo son optimistas por lo bien que se ha desarrollado el coche esta temporada: “La razón por la que estamos mejorando es que hemos identificado las debilidades técnicas del coche y hemos trabajado duro para eliminarlas, una tras otra, algunas en paralelo. Uno de ellos es el peso del coche, otro es la retroalimentación a los pilotos y otro es el rendimiento aerodinámico y hemos mejorado todas las áreas y seguimos mejorándolas. El ritmo de los cambios y los desarrollos que hemos llevado hasta este punto me hacen confiar en que podemos seguir así hasta el final de esta temporada”, continuó el jefe de Aston Martin.